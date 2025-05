En un reciente episodio del programa 'Esta noche' de La Chola Chabuca, Alejandra Baigorria habló sobre la polémica generada por un video que se filtró de su boda con Said Palao. En este, se le observa conversando con Mario Irivarren, su amigo, sobre su exnovia Vania Bludau, mientras que Onelia Molina, la actual pareja de Irivarren, estaba presente. La conversación rápidamente se volvió viral, generando un gran revuelo en redes sociales y poniendo a la empresaria en el centro de la controversia.

Por otro lado, durante su podcast 'Good Time', Mario Irivarren expresó su deseo de contactar a Vania Bludau para "cerrar ciclos" y ofreció disculpas a Onelia Molina. Sin embargo, la tensión entre ellos se hizo evidente, y Onelia admitió que las cosas entre ellos no van bien. En este contexto, Alejandra Baigorria aprovechó la oportunidad para explicar su postura y aclarar su rol en la situación.

Las palabras de Alejandra Baigorria a Onelia Molina

Durante la entrevista, Alejandra Baigorria fue consultada sobre si dedicaría algunas palabras a Onelia Molina. En un primer momento, Said Palao defendió a su esposa: "Entendemos la situación de Onelia, a nadie le gustaría escuchar eso, pero una cosa no quita la otra, Ale no tiene nada que ver. Aprendamos a separar, uno se hace responsable de las palabras, más no lo que interpreta la gente".

Posteriormente, Alejandra expresó su postura, asegurando que no era su intención involucrarse en este conflicto: “Bueno, yo no me siento quién para aconsejar a nadie, no quería que esto pasara en ningún momento, jamás, somos mujeres.” La exchica reality también aclaró que, aunque Mario es su amigo, no quería verlo en esa situación y subrayó que él había aceptado su error.

Sobre el malentendido, Alejandra Baigorria comentó que fue una conversación incompleta que se malinterpretó. Aseguró que nunca le dijo a Mario que llamara o buscara a Vania, solo señaló que la situación era incómoda: “Creo que ha sido malinterpretado porque no está toda la conversación completa. Entonces, ellos van a tener que hablar y tomar la decisión de qué es lo mejor para ambos y yo voy a estar feliz, si Mario es feliz. Mi posición siempre será la misma con respecto a Onelia: abrirle las puertas de mi casa para conversar, para conocernos los cuatro. No tendría por qué cambiar", concluyó.