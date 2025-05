Mientras disfruta de su luna de miel en Turquía con, Alejandra Baigorria y Said Palao están en una transmisión en vivo en el programa 'Esta noche' de La Chola Chabuca, la empresaria y exchica reality aclaró que no hubo ninguna mala intención hacia su madre, Verónica Alcalá, durante la comentada escena.

La pareja abordó varios temas relacionados con su boda, incluyendo asuntos que quedaron pendientes por aclarar o desmentir. Entre ellos, se refirieron al video viral que mostraba un aparente rechazo de Alejandra Baigorria hacia su madre, María Verónica Alcalá.

Alejandra Baigorria se pronuncia tras los sucedido con su madre

El clip, que generó numerosos comentarios en redes sociales, fue aclarado el 3 de mayo en el programa 'Esta noche' de La Chola Chabuca. "Eso no fue así. Estaba nerviosísima por el baile porque yo no sé bailar. Me bloqueo. Ese momento fue el más complicado. Era una coreografía larga y sorpresa. Mi mamá pensó que ya podría entrar a bailar y si ella entraba, me iba a bloquear. Le dije 'no, todavía no', pero no fue en mala onda", expresó Baigorria visiblemente conmovida por la atención mediática que ha recibido el momento.

La influencer recalcó que el número artístico estaba planificado y que necesitaba concentración para no equivocarse, ya que no se considera una experta en baile. Además, lamentó que la escena se haya interpretado de forma errónea, asegurando que tiene una excelente relación con su madre y que fue un malentendido generado por los nervios del momento.

Un sueño cumplido también para su madre

Además, la exchica reality reveló que su madre estuvo a su lado en los momentos más sensibles de su boda, cuando no pudo evitar las lágrimas al reflexionar sobre su pasado amoroso. “Tú sabes que mi mamá se casó cuando tenía 17 para 18 años”, comentó Alejandra conmovida a Chabuca. “Mi mamá me dijo: 'Estás viviendo el sueño que nunca tuve'”, añadió, resaltando el fuerte lazo que las une y el significado especial que tuvo este matrimonio también para Verónica Alcalá.