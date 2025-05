Patricio Parodi protagonizó altercado en boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Foto: Composición LR/Instagram/ATV/Panamericana

Patricio Parodi protagonizó altercado en boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Foto: Composición LR/Instagram/ATV/Panamericana

Durante la reciente emisión del programa 'La noche habla', emitido el 30 de abril, el mánager de Fabio Agostini, Walter Pico, rompió su silencio y ofreció su versión de los hechos sobre el altercado que se produjo en plena boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. El representante respaldó al español y a Patricio Parodi, confirmando que los agresores serían familiares directos de la empresaria, específicamente los hijos del hermano de su madre, Verónica Alcalá.

Pico fue claro en su testimonio al identificar a los agresores como Alejo y Daniel Alcalá, dos jóvenes hermanos, de entre 22 y 21 años, quienes, según señaló, se encontraban en la fiesta acompañados de sus parejas. En un momento del evento, Daniel se habría acercado de forma provocadora a Fabio Agostini y su amigo Arian León, mientras que Alejo fue quien habría agredido físicamente a Parodi con un cabezazo cerca de las 2:30 a. m.

Manager de Fabio Agostini identifica a los presuntos involucrados

Durante la entrevista, Ric La Torre mostró una fotografía extraída del Instagram de Dereck Baigorria, hermano de Alejandra, en la que aparecían sus familiares. Pico no dudó en afirmar: “Sí, ellos son, son los dos hermanos. El que quiso encarar fue el menor”, haciendo referencia a Daniel Alcalá. Además, añadió: “Nosotros nos retiramos a las 11:30 p. m., lo de Patricio habría sido a las 2:30 a. m. Por los videos que he visto, sé que Alejo es quien le da el cabezazo a Pato”.

El representante también contó que intentó calmar la situación y fue amenazado por los jóvenes: “Me gritaron: 'Tú no sabes con quién te has metido'”, dejando entrever el nivel de tensión vivido durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Fabio Agostini y Patricio Parodi dieron su versión de los hechos

Días atrás, Patricio Parodi y Fabio Agostini dieron su versión sobre el altercado que ocurrió en plena boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. A través de su canal en Kick, Parodi relató que mientras conversaba en la barra con sus amigos notó a un invitado mirándolo de manera desafiante. “Estaba a cinco pasos, mirándome grueso, levantándome la cabeza e insultándome”, dijo. Luego, añadió que fue sorprendido cuando, en medio de una conversación con el padre del agresor, el joven se acercó y lo atacó: “Pum, me avanza con un cabezazo”.

Por su parte, Fabio Agostini explicó para 'América espectáculos' que el mismo joven que agredió a Parodi también lo retó. “No me pegó nadie. El que le rompió la nariz a Pato vino a retarme a mí”, aseguró. Según el español, el conflicto se originó por Arian León Prado, excompetidor de 'Esto es guerra', y el ambiente se complicó por el comportamiento de los jóvenes y sus parejas: “Los pibes estaban muy bebidos”. Agregó que su mánager, Walter Pico, fue empujado en medio del caos: “Le dije que con Arian lo que quiera, pero con Walter Pico, no lo toques, yo te arranco la cabeza”.