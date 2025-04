La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada el 26 de abril, no solo fue noticia por el emotivo enlace, sino también por un inesperado escándalo. En las últimas horas, se han difundido imágenes en redes sociales que muestran una pelea durante la celebración, lo que sorprendió a los asistentes y a los seguidores del evento.

En un principio, se informó que el padre de Said Palao estaría involucrado en la disputa. Sin embargo, Rodrigo González, en su programa 'Amor y fuego', compartió más detalles y reveló que la causa de la pelea podría haber sido relacionada con Patricio Parodi, generando aún más controversia alrededor de la boda.

Papá de Said Palao habría defendido a Patricio Parodi

Este lunes 28 de abril, en 'Amor y fuego', Rodrigo González se refirió a las imágenes que se han difundido en redes sociales, donde se documenta un incidente ocurrido durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. 'Peluchín' aclaró que, a pesar de la confusión inicial, Steve Palao, padre de Said Palao, no fue el responsable de iniciar la pelea que se viralizó en las redes.

Según una fuente anónima, Rodrigo González explicó que la disputa comenzó cuando un familiar de Alejandra Baigorria se enfrentó a Patricio Parodi, lanzándole un cabezazo. "Lo separaron y lo sacaron del matrimonio al chico", reveló el popular Peluchín.

Fue entonces que, al enterarse de la situación, Steve Palao confrontó al joven que había iniciado el altercado. "El papá de Said se entera y fue a parcharlo al chico porque estaba malogrando el matrimonio de su hijo. Parece que le mete un cachetadón, pero no hay pruebas. El contexto de por qué le pegaron a Patricio, no lo sé, solo vi que le sangraba la nariz", explicó González, dejando más claro el motivo de la pelea en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Patricio Parodi se pelea en boda de Said Palao y Alejandra Baigorria

La versión que dio Rodrigo González fue respaldada por el avance del programa de hoy, 28 de abril, de 'Magaly TV, la firme'. En las imágenes mostradas, se ve a Steve Palao, padre de Said Palao, siendo alejado de otro invitado. Algunos rumores incluso indicaban que Steve habría golpeado a un asistente de la boda, aunque no hay confirmación oficial de estos hechos.

Asimismo, el avance también reveló otro momento tenso, esta vez protagonizado por Patricio Parodi, quien, visiblemente alterado, discutía y empujaba a un invitado. A pesar de ser apartado por sus amigos, el exchico reality continuó lanzando gritos desde la distancia. Las imágenes sorprendieron a sus seguidores, mostrando a un Patricio fuera de control.