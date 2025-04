La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada el pasado 26 de abril, fue una de las celebraciones más esperadas en la farándula peruana. Sin embargo, lo que parecía ser una fiesta exclusiva se vio empañada por varios altercados que fueron revelados en un avance de 'Magaly TV, la firme'. En las imágenes mostradas, se pudo ver al padre de Said Palao, Steve Palao, siendo alejado de otro invitado, lo que complementa los videos que se viralizaron en TikTok, donde se especulaba que Steve había protagonizado una pelea y, según algunos rumores, incluso habría golpeado a otro asistente de la boda.

Además de este incidente, el avance mostró otro momento tenso protagonizado por el ex chico reality y streamer, Patricio Parodi, quien, visiblemente alterado, discutía con un invitado al que estaba gritando y empujando. A pesar de que fue apartado por sus amigos, 'Pato' continuó lanzando gritos desde la distancia hacia la persona con la que había tenido el altercado. Las imágenes generaron gran sorpresa entre los seguidores del influencer, ya que mostraban a un Patricio fuera de control, algo inusual en él.

El contexto de los altercados según Rodrigo González

Minutos después de la difusión de las imágenes, Rodrigo González en su programa 'Amor y fuego' ofreció el contexto detrás de los incidentes, basándose en información proporcionada por un usuario en sus redes sociales. Según el mensaje leído por 'Peluchín', los altercados entre Steve Palao y Patricio Parodi estarían relacionados de la siguiente manera: "Un rodriguista me dice que tiene información de primera mano: 'un familiar de Alejandra le dio un cabezazo a Patricio Parodi, los separaron y lo sacaron del matrimonio al chico, el papá de Said se entera y fue a 'parcharlo' al chico porque estaba malogrando el matrimonio de su hijo, parece que le mete un cachetadón, pero no hay pruebas. El contexto de por qué le pegaron a Patricio no lo sé, pero vi que estaba sangrando de la nariz'".

Este relato dio más detalles sobre lo que habría sucedido, señalando que el streamer habría sido golpeado en medio de un conflicto en plena fiesta. Hasta el momento, ni Patricio Parodi ni Steve Palao han brindado declaraciones al respecto, al igual que Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes se encuentran en su luna de miel.