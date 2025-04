La reciente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo fue uno de los eventos más comentados del espectáculo nacional, sino también escenario de una fuerte polémica familiar después de que Thamara Medina, hija de Verónica Alcalá, protagonizara un escándalo al agredir a su propia madre durante la celebración, lo que generó críticas contra la modelo de 23 años.

Durante el en vivo, Derek Baigorria recibió múltiples preguntas sobre Thamara Medina y su supuesto vínculo con ella, lo que terminó por incomodarlo. Visiblemente molesto, el joven de 22 años negó tajantemente cualquier relación directa con la modelo e influencer, asegurando que no es su hermana.

Hermano de Alejandra Baigorria sobre preguntas por Thamara Medina tras agredir a su madre

Derek Baigorria fue contundente al señalar que no comparte la misma madre con Thamara Medina, aclarando que su mamá no es Verónica Alcalá. “No es mi hermana, entiendan”, expresó claramente, luego de recibir una ola de comentarios que insistían en vincularlo familiarmente con la modelo que agredió a su progenitora en plena boda.

“Thamara es hija de Verónica, y sí, es hermana de mi hermana Alejandra por parte de padre, pero no es mi hermana. No quiero que me sigan preguntando sobre eso. Mi madre está bien y fue a la boda, pero no es Verónica Alcalá”, insistió Derek Baigorria visiblemente irritado por la confusión generada.

Derek Baigorria aclara su vínculo familiar y se aleja del escándalo

Durante la transmisión, el joven influencer explicó que solo tiene relación con Alejandra Baigorria por parte de su padre, Sergio Baigorria, y que en total son cuatro hermanos por esa línea. También expresó sorpresa y molestia por los constantes mensajes que aseguraban que su madre había sido agredida, cuando en realidad esa información era errónea.

“Yo he dicho que Verónica no es mi madre, pero la gente no me cree. Mi mamá sí fue a la boda y está perfectamente bien. El público de Magaly está preguntando y preguntando, pero ya no quiero hablar más del tema”, declaró. Incluso, Dereck Baigorria intentó tomar con humor una de las preguntas más repetidas: si Thamara Medina practicaba karate, haciendo referencia a la agresión. Sin embargo, recalcó que el problema era interno y que se resolvería con el tiempo, pidiendo respeto y espacio.