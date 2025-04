Fabio Agostini revela si también fue agredido en la boda de Alejandra Baigorria: ''Me retaron''

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, que prometía ser una celebración llena de alegría, se vio opacada por hechos de violencia. Fabio Agostini y Patricio Parodi denunciaron que fueron agredidos durante el evento, lo que generó polémica en redes sociales. Ambos compartieron sus testimonios y dejaron entrever un ambiente tenso en medio de la fiesta.

Fabio Agostini, en su canal de Kick, narró cómo un individuo, vinculado a la agresión de Parodi, intentó confrontarlo sin razón aparente. Por su parte, Parodi, quien fue golpeado en el evento, explicó que la situación se tornó peligrosa, pero logró mantener la calma gracias a la intervención de sus amigos.

Agresión a Patricio Parodi: un cabezazo inesperado

Durante la celebración, Patricio Parodi fue víctima de un ataque sorpresivo. Según su relato, un joven invitado le propinó un cabezazo sin provocación, lo que generó una herida visible. Parodi explicó que el altercado comenzó cuando el padre del agresor se acercó a él, pero la situación escaló rápidamente. “Estaba tranquilo con mis ‘causas’ y no pasaba nada”, comentó el modelo, quien se mostró sorprendido por la agresión.

El ex chico reality enfatizó que, a pesar de la ira que sentía, decidió no responder con violencia. “Pensé rápido y me dije: no voy a arruinarle el matrimonio a Said”, expresó, dejando claro que la intervención de sus amigos fue crucial para evitar que la situación se saliera de control.

Fabio Agostini: un intento de confrontación

Por su parte, Fabio Agostini también vivió un momento tenso en la boda. En su transmisión, relató que el mismo individuo que agredió a Parodi se acercó a él para retarlo. “No me pegó nadie. El que le rompió la nariz a Pato vino a retarme a mí”, explicó Agostini, quien se mostró sorprendido por la actitud del agresor. A pesar de la confrontación verbal, el español optó por evitar un enfrentamiento físico y utilizó su dedo para apartar al agresor.

Agostini también reveló que el padre del agresor se acercó posteriormente para disculparse, lo que sugiere que el ambiente de la fiesta se había visto afectado por el consumo de alcohol. “Parece que los chicos estaban ebrios y no saben beber”, comentó, reflejando la confusión que reinaba en el evento.

Un ambiente tenso en la celebración

Los incidentes de violencia en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao han puesto de relieve la necesidad de un ambiente más seguro en eventos sociales. La farándula peruana ha reaccionado ante estos hechos, cuestionando la conducta de algunos invitados y la influencia del alcohol en la toma de decisiones. La situación se complica aún más al revelarse que el agresor de Parodi es un familiar cercano de la novia, lo que añade un nivel de tensión a la celebración.

Ambos protagonistas, Fabio Agostini y Patricio Parodi, han dejado claro que la violencia no tiene cabida en celebraciones que deben ser momentos de alegría y unión. La comunidad de la farándula espera que estos incidentes sirvan como un llamado a la reflexión sobre el comportamiento en eventos sociales.