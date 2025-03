Juan Manuel Vargas, exfutbolista de la selección peruana, ha sido uno de los personajes más polémicos en la vida pública del país, no solo por sus logros deportivos, sino también por sus escándalos personales. Uno de los más recordados fue su relación con Tilsa Lozano, exmodelo y presentadora, con quien estuvo vinculado sentimentalmente en el pasado. En una reciente entrevista, el 'Loco' Vargas rompió su silencio y se refirió por primera vez de manera directa a la infidelidad que marcó su vida amorosa.

El exjugador de Universitario de Deportes compartió con la periodista Verónica Linares su visión sobre la infidelidad, asegurando que, aunque no considera que en su caso haya sido por "falta de autoestima", reconoce que fue un "error de juicio" que dañó la relación que en ese momento tenía con su esposa, Blanca Rodríguez, con quien formó una familia y tiene cinco hijos.

‘Loco’ Vargas habla por primera vez sobre su romance con Tilsa Lozano

Durante la entrevista, Juan Manuel Vargas fue consultado sobre su relación con Tilsa Lozano, que fue una de las más mediáticas de su carrera. El exfutbolista, visiblemente incómodo al recordar su vínculo con la exmodelo, prefirió tratar el asunto con humor, pero, al mismo tiempo, fue claro sobre cómo ve la infidelidad: “Son hombres confundidos”, comentó con una sonrisa. Sin embargo, cuando la conversación tomó un tono más serio, el 'Loco' Vargas explicó que la infidelidad es una falta de respeto hacia la pareja.

El exjugador, quien en su momento fue vinculado con Tilsa Lozano, detalló que, aunque en su caso las circunstancias fueron diferentes, entiende que la infidelidad siempre es un tema complicado. “Las cosas se dieron y fueron fluyendo de esa forma, no era la adecuada, pero se dio porque era el momento. No hubo respeto, el tema de respetar una relación”, expresó.

¿‘Loco’ Vargas estará en ‘El Valor de la Verdad’?

En otro fragmento de la entrevista, Juan Manuel Vargas fue consultado sobre una invitación que recibió para participar en el famoso programa de Panamericana TV, ‘El Valor de la Verdad’, conducido por Beto Ortiz. El exfutbolista, quien se mostró reacio en su respuesta, recordó que la producción del programa lo contactó hace años cuando el espacio aún era transmitido por Latina TV. A pesar de que el programa ofrece una gran recompensa económica, 50 mil soles, por responder a 21 preguntas comprometedoras, el exjugador de Universitario dejó claro que su vida privada es algo que prefiere mantener lejos de la atención mediática.

El exjugador de Universitario explicó que, aunque la oferta era tentadora, su prioridad siempre ha sido proteger a su familia y evitar exponer su vida personal en público. “No iría. Sí, me han contactado hace años, pero ahora no. (Aunque pagaran bien) tampoco iría. Mi vida personal es para mí. No lo ventilaría por ahí”, expresó Juan Manuel Vargas.