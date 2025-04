La rivalidad entre Magaly Medina y Tilsa Lozano volvió a encenderse luego de que la exmodelo anunciara, entre lágrimas, su divorcio con Jackson Mora en vivo. El hecho ocurrió el 22 de abril en el programa ‘La noche habla’, en el que la exvengadora se quebró al confirmar la ruptura con el exboxeador. La separación se da luego de que se difundieran versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad del deportista durante un viaje a Colombia.

Fue el programa de Magaly Medina el que difundió las declaraciones del exsocio de Jackson Mora, quien acusó al exboxeador de haber sido infiel, lo que generó tensión en la relación con Tilsa Lozano. Desde entonces, la exmodelo y el deportista fueron vistos distanciados, lo que aumentó las especulaciones sobre su relación.

Magaly Medina indirecta pata Tilsa Lozano tras anunciar su divorcio con Jackson Mora

Tras el anuncio oficial de Tilsa, la ‘Urraca’ no tardó en responder, aunque sin mencionarla directamente, ella publicó un video en su cuenta de Instagram, extraído de un programa pasado, en el que criticaba a las personas “hipócritas” y “doble cara”. “Las ‘vistimas’ no nos gustan, no nos gusta la gente hipócrita, doble cara. Nos gusta la gente frontal, la gente honesta”, expresó la conductora en el video publicado en su cuenta personal de Instagram.

Además, Magaly Medina resaltó que la honestidad no se copia ni se finge: “La honestidad es algo que viene con el ADN de uno, está en la sangre que corre por las venas, eso no se puede copiar”, agregó, elevando el tono de su mensaje.

La respuesta surge luego de que Tilsa Lozano también criticara al equipo de producción de 'Magaly TV, la firme', acusando a un reportero del programa de haberla “atormentado” mientras se encontraba en la playa junto a sus hijos. Esto provocó que su hija de 9 años se enterara del fin de su relación con Jackson Mora, hecho que la exmodelo lamentó profundamente, asegurando que no se debería involucrar a una menor en este tipo de situaciones.

“Conmigo lo que quieran. Vayan, persíganme, síganme, pero por lo menos respeten la privacidad de mis hijos”, añadió. Además, aseguró que tiene grabaciones que prueban el accionar de los reporteros. “Eso no se hace. Hay límites para todo. Hay que enseñarle a la gente que está a tu poder, que con los niños no”, sentenció la exmodelo.