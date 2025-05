El matrimonio de Alejandra Baigorria con Said Palao sigue dando que hablar, a pesar de que ya pasaron cuatro días desde la fastuosa celebración. En esta oportunidad, fue Paula Elguera, pareja de Dereck Baigorria —hermano de la empresaria— quien acaparó la atención tras participar en el programa 'Todo se filtra', conducido por Kurt Villavicencio, donde no dudó en evaluar el estilo de algunas invitadas al evento.

Durante su intervención, la cuñada de Alejandra Baigorria, quien trabaja como maquilladora profesional, comentó con detalle los atuendos y maquillajes de figuras conocidas del espectáculo. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando opinó sobre el vestido de Onelia Molina, pareja de Mario Irivarren, a quien criticó por su elección de vestuario. En contraste, no escatimó en elogios al referirse a Vania Bludau.

Cuñada de Alejandra Baigorria evaluó sin filtros los looks de la boda

Al mostrarle la imagen de Onelia Molina, Paula fue directa: "La forma, como tal, no me agradó al 100 por ciento. No me gustó, es la verdad. Su maquillaje sí me gustó, es una chica muy guapa". Sin embargo, al comentar sobre Vania Bludau, su tono cambió completamente: "Me encanta, se le ve espectacular. Ella es muy guapa, tiene los pómulos bastante marcados, es favorecedor, un rostro perfilado, el peinado le quedaba espectacular". La participante del 'El gran chef famosos' fue incluso considerada por Elguera como la mejor vestida de la noche, después de la novia.

Se retiró temprano y no vio las polémicas en la boda

Consultada sobre los fuertes altercados que se viralizaron en redes tras la fiesta, la pareja de Dereck Baigorria aclaró que no presenció ninguna pelea. "Yo me he retirado antes que todos estos acontecimientos pasen porque nos hemos levantado a las 5 de la mañana. A las doce ya estaba muerta, vivimos lejos y con el cuerpo cansado, nos regresamos temprano", declaró.

La maquilladora aseguró que mientras estuvo presente en la celebración de Alejandra Baigorria y Said Palao, todo transcurrió con normalidad y en un ambiente agradable. "En el momento que yo he estado presente ha sido muy tranquilo, un ambiente muy lindo, todo súper bien", añadió.