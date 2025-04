Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, se encuentra en el ojo de la tormenta tras agredir a su madre, Verónica Alcalá, durante la boda de la empresaria. En el video difundido por 'Amor y fuego', se observa a la joven de 23 años insultando y golpeando a su madre, lo que generó rechazo y fuertes críticas en las redes sociales. Aunque hasta ahora se desconoce los problemas familiares que originaron este altercado, las amigas de Thamara se comunicaron con 'Peluchín' para expresar su preocupación por el carácter 'incontrolable' de la hija menor de la ex modelo de 'Zona de Impacto'.

Según contó Rodrigo González, esta no sería la primera vez que la Thamara Medina protagoniza episodios conflictivos y reacciones descontroladas dentro de su entorno. Esto estaría generando incomodidad entre sus amigos cercanos, pues no saben qué hacer para manejar su comportamiento.

Amigas cercanas de Thamara Medina revelan el 'incontrolable' comportamiento de la hermana de 'Ale' Baigorria

En el programa del 29 de abril de 'Amor y fuego', 'Peluchín' indicó que las amigas de Thamara Medina le escriben constantemente para expresarle que ya no saben qué hacer debido a las reacciones incontrolables de la joven modelo. Según el conductor de Willax, estos comportamientos no habrían salido a la luz, ya que no cuenta con la misma fama que su hermana Alejandra Baigorria.

"Tú Thamara y tus amigas, que también me escriben bastante, me dicen que ya no saben qué hacer contigo, de tu manera de divertirte y de lo incontrolable que te pones. Y que esto (la agresión a tu madre Verónica) es solo una muestra de lo que haces. Muchas veces pasa inadvertida porque no tienes la fama de tu hermana, pero, estas escenas tuyas, por algo, tu entorno corre así detrás de ti (para detenerte) porque ya saben de lo que eres capaz", comentó Rodrigo.

Thamara Medina se pronuncia tras haber agredido a su madre en boda de su hermana Alejandra Baigorria

Una usuaria de Instagram se habría puesto en contacto con Thamara Medina luego de que esta agrediera a su madre. Según comentó 'Peluchín', quien tuvo acceso a la conversación, la hermana de la empresaria cuestionó las críticas que venía recibiendo en redes sociales, argumentando que nadie conoce la situación que ella está viviendo.

“Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mí y a mis dos hermanos. Hablas sin saber, pero la realidad queda en mí, y toda la gente solo sabe todo el infierno que me han hecho pasar. Muy fácil es criticar sin saber ni la historia. La famosa es Alejandra, no yo. Nadie sabe de lo que ha pasado”, respondió.