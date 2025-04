Alejandra Baigorria y Said Palao protagonizaron una boda que no pasó desapercibida, y no precisamente por el romanticismo. El evento estuvo marcado por momentos de tensión, discusiones, insultos, empujones y hasta confesiones incómodas, como la de Mario Irivarren, quien admitió que pensaba en llamar a su exnovia Vania Bludau, a pesar de estar acompañado por su actual pareja, Onelia Molina.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió durante el primer baile de los recién casados. Mientras los invitados aplaudían emocionados, Verónica Alcalá, madre de Alejandra, se acercó a ellos con la intención de compartir el emotivo momento. Pero lejos de recibirla con afecto, la ‘gringa de Gamarra’ mostró evidente molestia y rechazó su gesto.

El incómodo episodio fue grabado por varios asistentes y rápidamente se volvió viral, lo que generó una ola de críticas hacia la influencer por la forma en que trató a su madre.

Critican a Alejandra Baigorria por incomodarse con la presencia de su madre durante baile con Said Palao

En TikTok, se volvió viral un video que muestra a Alejandra Baigorria molesta por la presencia de su madre, Verónica Alcalá, durante el primer baile con su esposo Said Palao. La actitud de la empresaria generó una ola de críticas por parte de los usuarios, quienes cuestionaron su reacción en un momento tan especial como su boda.

La cuenta de TikTok ‘KalessyValentina94’ fue la encargada de difundir las imágenes bajo el título: “Con la mamá no”, lo que desató miles de reproducciones, likes, comentarios y compartidas.

“Yo en su lugar la abrazo y le digo que después de la coreografía bailamos juntas”, comentó una usuaria. Otro añadió: “Ninguna de las dos hijas respeta a su mamá. ¿Habrá algún secreto en esa familia?”. “¿Qué le costaba a Alejandra improvisar y evitar ese mal momento?”, fue otra de las reacciones que se leyeron entre los cientos de comentarios que generó el clip.

Usuarias defienden a Alejandra Baigorria y culpan a su madre por interrumpir el baile

Aunque Alejandra Baigorria fue duramente criticada por su reacción durante el primer baile con Said Palao, también hubo un sector del público virtual que salió en su defensa. Varias usuarias señalaron que la pareja había preparado una coreografía especial para ese momento y que fue un error de Verónica Alcalá intentar intervenir.

“Era su baile como esposos, ensayaron mucho para ese momento. Tal vez la emoción hizo que su mamá se olvidara de eso, no hay más”, comentó una usuaria. Otra opinó: “La mamá debió esperar su turno”. “Creo que tenían un baile planeado, así que la mamá no debió meterse en ese instante”, fueron algunos de los mensajes que circularon en TikTok, donde el video continúa generando debate.