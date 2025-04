La boda religiosa de Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los eventos más esperados en el mundo de la farándula peruana. Mientras que figuras del espectáculo estuvieron presentes, Natalie Vértiz y su esposo Yaco Eskenazi no asistieron a la ceremonia religiosa debido a un percance personal. Sin embargo, la modelo explicó en sus redes sociales el motivo de su ausencia y dejó claro que aún estaría presente en la recepción.

La ausencia de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi llamó la atención, ya que son grandes amigos de la pareja, pero la exreina de belleza aclaró todo a través de Instagram y compartió detalles sobre lo que sucedió.

PUEDES VER: ¡Ya es oficial! Alejandra Baigorria y Said Palao se dieron el ‘sí’ en una emotiva boda civil en la Municipalidad de Lima

Natalie Vértiz cuenta qué le pasó tras perderse la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su matrimonio religioso en la histórica Iglesia San Pedro, ubicada en el Centro de Lima, rodeados de familiares y amigos cercanos. La ceremonia fue seguida de cerca por los medios y fanáticos, siendo uno de los eventos más comentados en las redes sociales. Sin embargo, una de las ausencias más notables fue la de Natalie Vértiz y su esposo Yaco Eskenazi, quienes no estuvieron presentes en la boda religiosa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natalie Vértiz explicó el percance que la hizo llegar tarde. La modelo contó que, tras finalizar su programa de televisión junto a Choca Mandros, ella tenía pensado asistir a la boda de sus amigos, pero un imprevisto de último momento frustró sus planes. “Me he puesto mis lentes porque tengo que comprar un regalo para un amiguito de Leo (...) yo juraba que la fiesta (de su hijo) era en la tarde y estaba bien relajada, pero casi que he volado a decirle a Ros, por favor alista a Leo porque ya es ahorita", comentó la modelo.

Natalie Vértiz agregó que, aunque ya estaba lista y maquillada para asistir, tuvo que primero ocuparse de su bebé Leo antes de poder ir al evento. “Bueno, obviamente estoy ya maquillada, lista para la boda, más tarde me imagino que ya saben de qué boda estoy hablando, de Ale y de Said que vamos a ir. Pero primero, obviamente, tengo que auxiliar a mi bebé. Y bueno, de ahí me voy volando a la casa a cambiarme", detalló la modelo. A pesar de que no llegó a tiempo para la ceremonia religiosa, dejó en claro que estaría en la celebración de la noche.

En sus redes sociales, tanto Natalie Vértiz como su esposo Yaco Eskenazi cumplieron su promesa y compartieron algunas fotos del reencuentro con sus amigos en la recepción de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La modelo lució un impecable vestido rojo, que destacó en el evento, y en ese momento tuvo la oportunidad de reencontrarse con grandes amigos como Renzo Schuller y Katia Palma, quienes también estuvieron presentes para celebrar el gran día de los recién casados.