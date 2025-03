Según lo que detalló Natalie Vértiz en su programa, recibió la noticia de que sería la encargada de abrir la pasarela en la Milan Fashion Week, apenas unos días antes del evento. “El hecho de que me haya invitado para ser parte de su desfile y de vivir esta experiencia con él para mí es todo un honor”, detalló la modelo sobre la invitación.

Recordemos que Natalie Vértiz fue una de las invitadas del diseñador peruano Jorge Salinas para mostrar su colección ‘Sipán’. Su actuación en este evento de alcance internacional generó un gran orgullo en su esposo, Yaco Eskenazi, quien manifestó su admiración y alegría por su pareja.

PUEDES VER: Natalie Vértiz sale huyendo del concierto de Shakira y desata polémica en redes sociales

Natalie Vértiz rompe su silencio

Este sábado 8 de marzo, Natalie Vértiz fue consultada en el programa ‘Estás en todas’ por su participación en la Milan Fashion Week. Como se recuerda, la influencer fue una de las modelos principales del reconocido diseñador peruano Jorge Luis Salinas.

“Estoy muy agradecida con mi querido amigo Jorge Luis Salinas. El hecho de que me haya invitado para ser parte de su desfile y de vivir esta experiencia con él para mí es todo un honor y, sobre todo, porque él en todo momento se refiere a Perú en cada instante; en cada paso que da siempre está diciendo que él quiere que el Perú suene y que esté en los ojos del mundo. Ha sido un desfile maravilloso este año”, detalló al inicio.

En esa misma línea, Natalie Vértiz confesó que se enteró de que abriría el desfile del diseñador peruano solo unos días antes: “Me enteré como dos o tres días antes de que iba a abrir el desfile, porque, de verdad, Jorge Salinas tiene un equipo enorme”.

PUEDES VER: Magaly Medina expone tenso momento con italiana en Milan Fashion Week 2025

¿Qué sintió Natalie Vértiz ante la noticia?

A pesar de su nerviosismo, Natalie Vértiz se siente orgullosa de haber desfilado en la Milan Fashion Week, ya que la peruana brilló en su modelaje.

“Yo, hasta lo que sabía, Jorge Luis me había invitado a desfilar con él en Milán, pero no tenía la más mínima idea de que iba a abrir su desfile, que, de verdad, para mí fue todo un honor, un placer (...) Cuando me enteré de que abriría el desfile no podía creerlo. Había tantas modelos increíbles. Yo estaba nerviosa”, finalizó al respecto.