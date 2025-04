Alejandra Baigorria y Said Palao vivieron un día lleno de emociones tras celebrar su boda religiosa en la histórica Iglesia San Pedro. Sin embargo, antes de consumarse su unión por civil, la empresaria sorprendió a todos al lanzar una inesperada advertencia a su flamante esposo.

La popular “Gringa de Gamarra” protagonizó un curioso momento previo a su matrimonio civil, en el palacio Municipal de Lima, donde el alcalde Rafael López Aliaga fue el encargado de unirlos en matrimonio.

¿Qué advertencia le hizo Alejandra Baigorria a Said Palao tras casarse?

Luego de su impactante boda religiosa, Alejandra Baigorria quiso compartir un mensaje especial a sus seguidores que han estado pendientes de cada detalle de su matrimonio. A través de sus redes sociales, la empresaria agradeció el apoyo recibido: "Hola, mis suscriptores bellos, ¿cómo están? Les agradezco en el alma", expresó emocionada.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando, mientras era retocada antes de ingresar a su boda civil, Alejandra Baigorria lanzó una fuerte advertencia a Said Palao relacionada con su anillo de matrimonio. "Me están retocando antes de entrar al civil, ya estoy casada por religioso oficialmente. Amor, enseña tu anillo, ya no te lo puedes sacar, dice que le pica, pero ya no puede", dijo entre risas, pero dejando claro el compromiso que representa portar el anillo de casado.

La empresaria también mostró orgullosa sus alianzas matrimoniales: "Enseña los anillos, el mío así de brillantitos, el de él también, miren qué lindo. Ahora vamos a casarnos por civil", agregó, mientras mostraba a cámara los aros que simbolizan su unión con Said Palao.

Así, en medio de la emoción y la euforia de su boda, Alejandra Baigorria no dudó en marcar las reglas de su nuevo matrimonio de una manera divertida, pero firme, dejando en claro que, al menos para ella, el anillo es símbolo sagrado que no puede ser removido bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por incomodidad.