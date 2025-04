Una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano son Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz. Ambos exchicos reality se conocieron en los sets de 'Esto es guerra', el cual, fue testigo de todos los pormenores de su relación, incluyendo el nacimiento en vivo de su primer hijo. Los modelos contrajeron matrimonio el 2015 en una ceremonia totalmente inédita que fue televisada por América TV. Después de más de 10 años de relación, muchos los consideran como la "última prueba" de que existe el amor verdadero, por ello, han acumulado una gran cantidad de seguidores en redes sociales.

Justamente, en TikTok, la ex Miss Perú 2010 sorprendió con un video totalmente inédito de su último viaje que hizo con el exfutbolista de Municipal. En el clip, que rápidamente se hizo viral, se ve a un Jacobo totalmente irreconocible con una barba blanca pronunciada, lo cual llevó a pensar a muchos usuarios a pensar que la reina de belleza había subido un video con otro hombre.

El inédito cambio de look de Yaco Eskenazi

El exintegrante de 'Esto es guerra' se ha mantenido fuera de las pantallas desde su salida del programa 'El gran chef famosos' hace unos meses. Desde entonces, su presencia se ha concentrado en redes sociales y algunas colaboraciones digitales, siempre acompañado de su familia, con quien comparte momentos cotidianos en plataformas como TikTok e Instagram.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi.

Fue precisamente en esa red social donde se desató la polémica. Natalie Vértiz, su esposa y ex Miss Perú, compartió un video en tendencia donde ambos recrean un divertido trend. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el contenido del video en sí, sino el evidente cambio físico de Yaco. La transformación causó asombro entre los internautas, quienes inundaron los comentarios con frases como: "Pensé que era su papá", "no lo reconocí para nada", "¿quién es ese hombre?, "Natalie está saliendo con Machín" o "Primero creí que era un video con su suegro".

Los comentarios continuaron acumulándose, y mientras algunos tomaron el tema con humor, otros defendieron al conductor televisivo, señalando que el paso del tiempo es algo natural y que simplemente está explorando un nuevo estilo. También hubo quienes aplaudieron su autenticidad por mostrarse sin filtros y lejos de los estándares convencionales de la farándula.