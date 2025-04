La reciente agresión de Thamara Medina a su madre, Verónica Alcalá, en pleno evento de la boda de Alejandra Baigorria ha desatado una ola de reacciones, no solo en las redes sociales, sino también dentro del círculo cercano de la familia. En una nueva edición de 'Amor y fuego', Rodrigo González reveló que Alejandra Baigorria, al enterarse de lo ocurrido, ha tomado la drástica decisión de cortar el vínculo con su hermana en las plataformas digitales, dejando de seguirla en redes sociales.

De acuerdo con el conductor, la empresaria no tenía conocimiento del altercado en su boda, ya que sus familiares habrían decidido ocultarle la información para evitar que su día especial se viera empañado por la noticia. Sin embargo, la situación trascendió, lo que habría provocado el distanciamiento entre las hermanas.

Alejandra Baigorria se habría distanciado de Thamara Medina

Rodrigo González, al hablar sobre el suceso, indicó que Alejandra Baigorria, al enterarse de la agresión, decidió dejar de seguir a su hermana Thamara Medina en redes sociales. "Lo cierto es que Alejandra Baigorria, según nos dicen, hasta la ha dejado de seguir (...) o sea, ella no ha estado enterada de lo que ha sucedido.", afirmó el conductor. Además, explicó que, probablemente, la decisión de ocultarle el incidente a la empresaria se tomó para no empeorar las cosas. "De repente, para no arruinarle el momento, los familiares habrían decidido ocultarle la información, pero trascendió", añadió 'Peluchín'.

Por otro lado, Gigi Mitre también expresó su pesar por la actitud de Thamara Medina. "No pensó ni en su madre, ni en su hermana, ni en lo importante que es para su hermana este día, pese a que muestran que se quieren y que es como una segunda madre para ella por la diferencia de edad", comentó Mitre. Además, destacó lo impactante que fue ver a una hija agredir a su madre, señalando que las imágenes fueron de lo más fuertes que había visto en mucho tiempo.

La respuesta de Thamara Medina tras agresión a su madre

Durante 'Amor y fuego', también se expuso el intercambio de mensajes entre Thamara Medina y una usuaria indignada por la violenta agresión que protagonizó. En el mensaje mostrado por Rodrigo González, la usuaria le escribió: “Enferma, ¿cómo vas a golpear a tu madre? Deberías estar denunciada y presa”. Sin retractarse, Thamara respondió con dureza: “Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mí y a mis dos hermanos. Hablas sin saber, pero la realidad queda en mí, y toda la gente solo sabe todo el infierno que me han hecho pasar”, defendiendo así sus acciones.

Tras el escándalo, Thamara decidió realizar varios cambios en su cuenta de Instagram, eliminando su nombre completo y reemplazándolo por su signo zodiacal, Acuario. También borró todos los comentarios en sus fotografías y restringió completamente la posibilidad de que los usuarios le dejen mensajes en su perfil.