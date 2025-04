Magaly Medina se pronunció en su programa sobre la comentada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La conductora no dudó en criticar duramente a la ‘gringa de Gamarra’ por propiciar un “acercamiento” entre Mario Irivarren y Vania Bludau, pese a saber que el modelo mantiene una relación con Onelia Molina. “Es una alcahueta”, disparó la ‘urraca’, cuestionando a la influencer, quien, según Medina, generó un clima de tensión entre los invitados.

Además, Magaly aseguró que la boda estuvo llena de escándalos, como la discusión entre el padre de Said Palao y Patricio Parodi, y la brutal agresión que Thamara Medina, hermana de Alejandra, le propinó a su propia madre, Verónica Alcalá. La conductora comparó el evento con “un set de televisión” y criticó la falta de respeto de los asistentes hacia los recién casados.

Magaly llamó “alcahueta” a Alejandra Baigorria y no perdona lo que le hizo a Onelia Molina

Magaly Medina no le pasó ni una a Alejandra Baigorria tras la polémica que se desató en su boda. La conductora arremetió duramente contra la empresaria por involucrarse en un intento de reconciliación entre Mario Irivarren y su expareja Vania Bludau, pese a que él mantiene una relación con Onelia Molina.

“Alejandra Baigorria, metida de alcahueta de sus amigos Mario Irivarren y Vania Bludau. Un hecho que yo no entiendo, cómo las personas pueden tener esta catadura. Estás en tu boda, tú has deseado tantos años casarte, conseguir al incauto que te diga ‘sí, me caso contigo’. Pero, sin embargo, te metes a alcahuetear a tus amigos Mario y Vania sin tener un mínimo de respeto, porque tu amigo tiene una novia. Y es más, el amigo, tan inmaduro, que sí, le sigue el juego. ¿O sea, de qué estamos hablando?”, expresó indignada la 'urraca'.

“Ella, que se jacta de que no la critiquen. Ese día, Alejandra no encontró mejor momento que portarse de una manera que deja mucho que desear. Porque tú no le haces eso ni a tu peor enemiga. Eres mujer y has sufrido por culpa de hombres mentirosos, y tú agarras y le metes por los ojos a tu amigo, que tiene novia, a tu amiga, que es su ex. Eso no se hace, Alejandra. Y eso no es perdonable, así sea el día de tu boda”, sentenció la figura de ATV.

Magaly critica al papá de Said Palao por armar pelea en la boda de su hijo

Por otra parte, Magaly Medina se refirió a la polémica pelea protagonizada por el padre de Said Palao durante la boda de Alejandra Baigorria y criticó duramente el comportamiento de los asistentes.

“Alejandra Baigorria se empeñó en cumplir todos sus sueños, toda su ilusión la volcó en hacer su noche ideal, para que gente mal comportada, que no sabe respetar una boda, la arruine. Gente maleducada como el mismo papá del novio, armando tremendo chongazo en el matrimonio de su hijo”, expresó la conductora.