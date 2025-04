Said Palao rompe en llanto al ver a Alejandra Baigorria vestida de novia en su boda

Hoy, 26 de abril, la emoción se apoderó de todos los presentes en la majestuosa Iglesia San Pedro, en el Centro de Lima. En medio de una ceremonia cargada de sentimientos, Said Palao rompió en llanto al ver a su ahora esposa, Alejandra Baigorria, ingresar vestida de novia y tomada del brazo de su padre. El esperado enlace, que ha capturado la atención de miles de seguidores, se vivió con gran intensidad desde los primeros instantes.

La llegada de Said Palao a la Iglesia San Pedro estuvo llena de emoción. El deportista lució un elegante traje blanco y estuvo acompañado por su testigo y gran amigo, Hugo García. A su lado también estuvieron su padre, Steve Palao, sus hermanas y su hermano, Austin Palao, quienes completaron el cortejo familiar. Said avanzó sonriente y visiblemente emocionado hacia el altar, en espera de Alejandra Baigorria.

La reacción de Said Palao al ver a Alejandra Baigorria

Según imágenes difundidas por Ric La Torre en TikTok, Said Palao no pudo contener las lágrimas al ver a Alejandra caminar hacia el altar. Del mismo modo, la empresaria también se mostró visiblemente emocionada, dejando escapar lágrimas mientras avanzaba junto a su padre. Una vez frente a Said, el padre de Alejandra le entregó la mano de su hija, gesto que fue seguido de un emotivo abrazo. Las miradas entre Said y Alejandra, llenas de amor y emoción, marcaron un momento inolvidable para todos los presentes, dando así inicio oficial a la ceremonia religiosa.

Fans de Alejandra Baigorria esperaron afuera de la iglesia

Pese al intenso calor de la mañana en Lima, un numeroso grupo de fans de todas las edades de Alejandra Baigorria, se congregó a las afueras de la iglesia San Pedro para ver a la empresaria luciendo su vestido de novia.

Las seguidoras le enviaron sus mejores deseos a la influencer, asegurando que es una gran persona y que merece toda la felicidad. "Que le vaya bonito, bendiciones, porque es una buena chica. Yo la conozco, es muy humilde esa señorita", expresó una de ellas a La República.

Con la intención de quedarse hasta el final de la ceremonia, las seguidoras de Alejandra Baigorria que se trasladaron hasta la iglesia aseguraron que se portarán bien para evitar ser retiradas del lugar. "Vamos a portarnos bien, queremos ver su cola de 10 metros de su vestido", dijeron emocionadas a este medio.