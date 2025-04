Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la controversia en medio su relación con Christian Cueva. Esta vez, su excompañera de la agrupación Alma Bella, Xiomara Tello, ha salido públicamente a acusarla de hacer comentarios denigrantes en su contra. Tello, quien compartió escenario con Franco en 2018, ofreció una entrevista en 'La noche habla', donde relató un episodio difícil que vivió con la intérprete de 'Dile la verdad'.

En su intervención, Xiomara reveló que fue víctima de comentarios discriminatorios por parte de Pamela Franco, los cuales estaban relacionados con su origen. Según la exintegrante de Alma Bella, estas actitudes perjudicaron su experiencia dentro del grupo y le dejaron una marca difícil de superar. La denuncia ha generado revuelo en los medios, sumando una polémica más a la figura de Pamela Franco.

Ex Alma Bella denuncia comentarios discriminatorios de Pamela Franco

Este jueves 24 de junio, el programa de Panamericana Televisión emitió una entrevista con la cantante Xiomara Tello, quien fue parte de Alma Bella desde 2018 hasta 2019. En dicha entrevista, Tello compartió un momento difícil que vivió con Pamela Franco, cuando recién acababa de ser presentada como nueva integrante del grupo de Nilver Huárac.

Xiomara relató que, sin querer, grabó una conversación en la que Pamela Franco hacía comentarios humillantes, específicamente haciendo referencia a su origen de la selva. “Tiene complejo de superioridad, es una chica muy narcisista, así la he sentido yo. (...) Justo teníamos una presentación en el programa de Katy Jara, hubo un percance porque no me llevaron los tacos. (...) Yo dejé mi celular grabando sin darme cuenta, sin malicia. Cuando regreso, vi que grabé todo. Lo que dijo Pamela fue: 'Cómo Huárac va a traer una shipiba, una nativa, chola', así me empezó a 'cholear'”, recordó Xiomara.

La exintegrante de Alma Bella continuó explicando que las palabras de Pamela Franco la dejaron profundamente afectada. “Era la voz de ella. Me puse mal. Ese día teníamos que cantar y yo salí bien nerviosa por todo lo que había escuchado, ya no quería estar en el grupo. Yo le conté a mi mamá, lloré y ella me decía que no hiciera caso”, expresó Tello, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Xiomara Tello revela detalles del romance de Pamela Franco con Christian Cueva

En otro momento de la entrevista, Xiomara Tello compartió detalles inéditos sobre la relación de Pamela Franco y Christian Cueva, mientras el futbolista mantenía una relación con su esposa y madre de sus hijos, Pamela López.

En su conversación con 'La noche habla', la bailarina relató que se enteró de la relación porque la cumbiambera lo confesó a una amiga cercana de Alma Bella y confirmó que Franco viajaba a Brasil mientras Pamela López se encontraba embarazada. “Ella le decía a Geraldine, quien era su amiga más cercana, su íntima se podría decir. Escuchaba que Cueva, que lloraba, que me ca**, que estaba enamorada, que estaba sufriendo. Sí había escuchado que se había dado un viaje a Brasil, que él tenía mujer y que estaba dando a luz. Ella quería que le deje a la mujer...”, recordó.

Sin embargo, lo que sorprendió fue la revelación de que Pamela Franco recibía regalos costosos de Christian Cueva. “Él le daba sus regalos, le compraba cosas caras. Decía: 'Le voy a perdonar, pero tiene que pagar. Que no se olvide que tiene que pagar la maleta Gucci de 1500 dólares”, agregó Xiomara, dejando entrever que la relación estaba llena de intereses materiales.