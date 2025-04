Pamela López, madre de los hijos de Christian Cueva, volvió a estar en el ojo público tras brindar contundentes declaraciones sobre la reciente polémica generada en torno a su vida personal. La trujillana respondió con firmeza luego de que se conociera que sus pequeños compartieron un momento de recreación con Paul Michael, su nuevo saliente.

En medio de esta controversia, la aún esposa del futbolista dejó en claro que no hay muestras de afecto frente a sus hijos y aseguró que Paul Michael no representa ningún riesgo para ellos. A la vez, rechazó tajantemente la posibilidad de que los niños tengan contacto con Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, asegurando que la cantante "entró por la puerta falsa" en su vida familiar.

Pamela López descarta que sus hijos conozcan a Pamela Franco

La trujillana no dudó en salir al frente tras los comentarios que vinculan a sus hijos con su nuevo entorno. En conversación con medios de espectáculos, explicó que sus pequeños no han presenciado escenas afectivas entre ella y Paul Michael, exintegrante de Combinación de La Habana. “Ellos no están involucrados en ninguna relación, lo que pasa es que él es mi compañero de trabajo”, sostuvo.

Además, defendió a su actual apoyo emocional, quien ha sido blanco de especulaciones: “Él me está ayudando en muchas cosas, él me está sumando, no restando (...) no es verdad (que vive de mí). Sacan tantas cosas”. Por otro lado, fue enfática al hablar de Pamela Franco: “No lo acepto de ninguna forma. La señora entró por la puerta falsa (...) por lo menos no por ahora (pueden conocerla)”.

¿Qué dijo Cueva sobre la salida de sus hijos con Paul Michael?

Christian Cueva fue abordado por el programa 'Todo se filtra', conducido por Kurt Villavicencio, donde optó por un tono sereno y evitó la confrontación directa. “Estos temas no los hablo y no los tocó. Mi abogado se presentará (...) porque quiero mantener la calma para mí, para mis hijos o de mi lado para poder estar bien con mi trabajo”, declaró.

Consultado sobre si le preocupaba la exposición mediática de sus hijos, el futbolista de Cienciano se limitó a responder: “Lo primero que voy a hacer es tratar de sanar con mis hijos y poder estar bien con ellos. No te puedo hablar de terceras personas”.