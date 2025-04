En una nueva polémica que envuelve a Christian Cueva, la abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, sorprendió con fuertes declaraciones en el programa 'Amor y fuego'. La exministra de la Mujer afirmó que el futbolista no aprovechó una oportunidad organizada para compartir con sus hijos y, en su lugar, se habría marchado para encontrarse con su actual pareja, Pamela Franco.

Según Sasieta, todo se coordinó a pedido del abogado de Christian Cueva para que los niños pudieran tener un momento con su padre. Sin embargo, el resultado decepcionó a Pamela López: el jugador de Cienciano habría dejado a sus hijos solos apenas minutos después de verlos, incumpliendo el acuerdo establecido para el encuentro.

Christian Cueva y la reunión con sus hijos

Durante su aparición en el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Rosario Sasieta explicó que la reunión con los menores se llevó a cabo en un conocido centro comercial de Lima y se planeó que se desarrollara entre horas específicas. "A través del letrado que patrocina a Cueva, me pidió por favor que pudiéramos coordinar para que los niños puedan estar con su padre. Llamé a Pamela López y se quedó en un centro comercial. Ella tuvo que mandar a sus hijos, de los tres, dos, porque la mayor no quería", relató Sasieta.

Sin embargo, la visita tomó un giro inesperado. “¿Y qué hizo el señor? Llegan los niños al centro comercial y sencillamente el padre se fue de viaje”, continuó la letrada. "Llegó, los vio y los dejó cada uno solo en un juego diferente y él había pedido de tal hora a tal hora. Yo logré eso porque Pamela quería que vean a su padre, pero sencillamente se fue", sentenció.

Aunque Rosario Sasieta no mencionó directamente a Pamela Franco, dejó entrever que Christian Cueva se habría retirado para encontrarse con la cantante, con quien actualmente mantiene una relación sentimental. “Ya sabemos con quién se fue, se fue con... una persona. Y no es que Pamela no los deje ver”, señaló la abogada.