Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, ofreció una conferencia de prensa el pasado jueves 10 de abril para anunciar una nueva denuncia en su contra, esta vez por violencia económica. Según indicó, Cueva no estaría cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia para sus hijos. La acusación generó revuelo en el entorno mediático, especialmente por el contexto de su separación y los conflictos previos entre ambos.

“Él jamás, nunca se hizo cargo del colegio. Este año se venció el plazo y yo no tenía comunicación con él”, declaró la trujillana ante las cámaras. Sin embargo, Christian Cueva no se quedó en silencio y a través del programa ‘Todo se filtra’, el jugador decidió defenderse de las declaraciones de Pamela López mostrando una serie de pruebas que incluirían fotografías con sus hijos y comprobantes de pago realizados al colegio de los menores.

Christian Cueva niega acusaciones y muestra vouchers

Luego de las declaraciones de Pamela López, el programa conducido por Kurt Villavicencio se comunicó con Christian Cueva, quien aseguró que sí está cumpliendo con sus obligaciones como padre. Para respaldar su versión, el futbolista envió fotos en las que se le ve acompañado de sus hijos en un centro comercial, contradiciendo así las afirmaciones de López, quien dijo que los habría dejado con sus padres mientras él viajaba con Pamela Franco a Arequipa.

Además, Christian Cueva compartió tres transferencias bancarias dirigidas a los centros educativos de sus hijos. Lo más llamativo fue el momento en que se realizaron estos pagos, pues todos fueron hechos la noche anterior a la conferencia de prensa de Pamela López. “Estos tres depósitos corresponden al miércoles por la noche y esa conferencia de Pamela López fue este jueves por la mañana”, expresó 'Metiche'.

Por su parte, la conductora Katy Sheen señaló que le parecía mucha coincidencia que los pagos se hicieran antes de que Pamela López hiciera su denuncia pública. “Nos hace ruido que él un día antes de que Pamela salga a contarlo todo, deposita”, comentó, dejando entrever que Cueva habría buscado anticiparse a la denuncia con esta acción.

Pamela López anuncia nueva denuncia contra Christian Cueva

Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, ofreció una conferencia de prensa en compañía de su abogada, Rosario Sasieta, donde anunció que presentará una nueva denuncia contra el futbolista, esta vez por violencia familiar hacia sus hijos. Esta acción legal se produce luego de que la Fiscalía archivara en 2024 la denuncia por violencia física y psicológica interpuesta por ambas partes, debido a la falta de pruebas.

“Iniciaremos todo por vía judicial (...) Esta situación de quitarles a sus hijos, dejar ese dinero en un juzgado, no comunicar a la madre por si acaso aquí está el dinero (...) Entonces que no se diga que hemos mentido, ahí están las pruebas (…) En defensa, no solo por Pamela, sino en defensa de otras madres (…) Vamos a iniciar una denuncia en agravio de sus hijos”, expresó la abogada, recalcando que la demanda también responde al incumplimiento de la pensión alimentaria por parte de Cueva.

Mientras tanto, Pamela López, entre lágrimas, reafirmó su deseo de divorciarse y cuestionó la falta de compromiso del futbolista: “Es muy doloroso e indignante, él dice: ‘¿por qué no me denuncia por alimentos, por qué no denuncia?’, porque obviamente, hasta el último minuto, apelamos a la buena fe y conciliar y que demuestre ese amor por sus hijos”, declaró visiblemente afectada.