Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, dio una conmovedora conferencia de prensa acompañada de su abogada, Rosario Sasieta. En este encuentro con los medios, anunció que llevará a Christian Cueva a la justicia nuevamente, interponiendo una nueva denuncia.

Esta vez, el motivo es por violencia familiar contra sus hijos, en un contexto delicado tras el archivo de la denuncia por violencia física y psicológica que ambos interpusieron en 2024, debido a la falta de pruebas suficientes, según lo determinó la fiscalía.

Pamela López anuncia nueva denuncia contra Christian Cueva

Pamela López, entre lágrimas, permitió que su abogada, Rosario Sasieta, tomara la palabra para detallar la nueva denuncia que interpondrán contra Christian Cueva por violencia familiar hacia sus hijos. Con firmeza, la jurista señaló que esta acción legal surge después de que el futbolista no cumpliera con la pensión alimentaria para sus tres pequeños, dejando claro que la situación ya había llegado a un punto insostenible.

“Iniciaremos todo por vía judicial (...) Esta situación de quitarles a sus hijos, dejar ese dinero en un juzgado, no comunicar a la madre por si acaso aquí está el dinero (...) Entonces que no se diga que hemos mentido, ahí están las pruebas (…) En defensa, no solo por Pamela, si no en defensa de otras madres (…) Vamos a iniciar una denuncia en agravio de sus hijos”, compartió Sasieta.

Pamela López acompañada de su abogada Rosario Sasieta. Foto: Silvana Quiñonez/URPI LR.

Pamela López llora de impotencia al ver que Cueva no cumple con la pensión

Mientras Rosario Sasieta explicaba la situación, Pamela López no pudo contener las lágrimas, visiblemente indignada por la falta de compromiso de Christian Cueva con la pensión de sus tres hijos. Con voz quebrada, reveló que intentó llegar a un acuerdo, pero el futbolista ni siquiera se presentó a la conciliación.

“Es muy doloroso e indignante, él dice: ‘¿por qué no me denuncia por alimentos, por qué no denuncia?’, porque obviamente, hasta el último minuto, apelamos a la buena fe y conciliar y que demuestre ese amor por sus hijos”, dijo Pamela muy afectada, quien aseguró nuevamente que busca divorciarse del futbolista