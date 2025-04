Macarena Vélez es expareja de Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Macarena Vélez es expareja de Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

A pocos días de celebrarse la esperada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, los reflectores también apuntaron hacia Macarena Vélez, expareja del integrante de 'Esto es guerra'. En medio de especulaciones y rumores, la excombatiente fue abordada por la prensa y no dudó en pronunciarse con un mensaje que llamó la atención por su madurez emocional.

Lejos de cualquier controversia, Vélez dejó claro que ya superó esa etapa de su vida y no tiene ningún tipo de resentimiento hacia la nueva pareja. Además, dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “La vida te pone donde debes estar”, dejando entrever que está en paz con el pasado que compartió con Said Palao.

Macarena Vélez manda certero mensaje sobre boda de Said Palao y Alejandra Baigorria

La modelo y figura televisiva fue consultada recientemente por el diario Trome respecto al matrimonio de su exnovio Said Palao con la empresaria y también exchica reality, Alejandra Baigorria. En sus declaraciones, Macarena Vélez mostró una actitud serena y segura. “No es mi primer ‘ex’ que se casa, pero es el mediático con el que me vinculan. Los mejores éxitos para los que han estado conmigo, porque lo más lindo es desear lo mejor”, expresó.

Alejandra Baigorria y Said Palao.

El compromiso entre Said Palao y Alejandra Baigorria ha generado gran expectativa en la farándula peruana. Sin embargo, Vélez ha preferido mantenerse al margen, reafirmando que no guarda rencor y que su etapa con el chico reality es parte del pasado. “Ya pasó bastante tiempo. Han pasado otros ex en mi vida”, afirmó, dando a entender que vive un presente completamente desligado del mundo mediático de sus relaciones anteriores.

En cuanto a las dudas que han surgido sobre la estabilidad de la futura pareja, Macarena Vélez fue clara y contundente. “Los únicos que viven una relación son ellos dos. Si ya están encaminados a eso, pues monstruo, bravazo”, indicó. En tanto, evitó entrar en detalles sobre antiguos episodios de tensión, como sus revelaciones en 'El valor de la verdad' en torno a Alejandra Baigorria. “Ya no quiero contar de ese tema porque ya no viene al caso”, zanjó.