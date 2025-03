Viralizan video de romántico beso entre Macarena Vélez y Hugo García EN VIVO: "Sentí mariposas en el estómago"

Un video protagonizado por Macarena Vélez y Hugo García ha vuelto a circular con fuerza en las redes sociales, sorprendiendo a muchos con un emotivo beso entre ambos durante un reto de actuación en el programa 'Combate'. Este romántico momento, ocurrido hace varios años, se ha vuelto viral nuevamente a raíz de las recientes declaraciones de la modelo en 'El valor de la verdad'. La exchica reality, en una confesión íntima, reveló detalles de un breve romance con Hugo, lo que ha reavivado la curiosidad sobre la relación que ambos mantuvieron en aquel entonces.

El domingo 23 de marzo, Macarena Vélez dejó a todos sorprendidos al confesar en 'El valor de la verdad' que tuvo un affaire con Hugo García mientras ambos participaban en 'Combate'. Según relató, aunque en un principio el romance parecía ser parte de la dinámica del programa, la conexión entre ellos fue más allá de las cámaras, llegando a salir en reiteradas ocasiones en paralelo con la transmisión del reality en ATV.

El video olvidado del beso entre Macarena Vélez y Hugo García en 'Combate'

El beso entre Macarena Vélez y Hugo García, que tuvo lugar durante uno de los retos de actuación en 'Combate', se ha vuelto viral en las últimas horas, especialmente tras las revelaciones que hizo la exchica reality en 'El valor de la verdad'. En aquel entonces, cuando le preguntaron sobre el beso en vivo, Macarena no dudó en compartir sus sentimientos, confesando que había sentido "un poquito de maripositas en el estómago".

Esta expresión de emoción, sin embargo, no fue respondida de la manera que muchos esperaban por parte de Hugo García, quien, con su característico estilo directo, comentó: "No sentí nada, sentí que tenía que actuar. Si ella te lo dijo (lo de las mariposas en el estómago), es cosa de ella. Lo tomé lo más profesional posible y Macarena sabe que somos amigos".

Ante esta respuesta algo distante, Macarena no pudo evitar sincerarse más, asegurando que aunque hubo una conexión en ese momento, las cosas no pasaron a mayores. "Sé que Hugo está en otras, somos amigos nada más. Él no quiere nada serio, ahorita está divirtiéndose... supongo que está de 'picaflor', espero que sea feliz así y que le dure", declaró en tono directo y claro.

Hugo, por su parte, se mostró tranquilo y sin compromisos. En aquel entonces, el popular chico reality indicó que no quería comprometerse con nadie, ya que se encontraba disfrutando de la vida: "Estoy tranquilo como estoy, disfrutando de la vida, soy muy joven, así que, a disfrutar nada más".