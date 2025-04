Said Palao y Alejandra Baigorria se casarán el próximo 26 de abril. Foto: Composición LR/Captura/América TV

Said Palao ha encendido las redes sociales tras una peculiar comparación que hizo durante su reciente participación en el programa 'América hoy'. El popular integrante de 'Esto es guerra' habló sobre su próxima boda con Alejandra Baigorria, programada para el 26 de abril, y sorprendió al público al equiparar este momento con la adrenalina que siente al competir en campeonatos de judo. “Siempre hay un poquito de nervios, pero lo tomo con tranquilidad. Un momento especial para mí también son los campeonatos de judo”, expresó el chico reality, dejando entrever cómo vive la previa de su enlace matrimonial.

La declaración no pasó desapercibida y generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron sus palabras —e incluso su lenguaje corporal— como señales de duda o falta de entusiasmo frente al matrimonio. “No se quiere casar”, “se casa por obligación”, fueron algunas de las frases que comenzaron a circular en plataformas como Twitter y TikTok.

Said Palao habla sobre su matrimonio con Alejandra Baigorria

Durante su aparición en una nota de 'América hoy', Said Palao ofreció más detalles sobre cómo vive la antesala de su boda con Alejandra Baigorria, asegurando que mantiene la calma pese a los nervios propios de un evento tan importante. Comparó este momento con su experiencia como deportista profesional, indicando que, al igual que en los torneos de judo, los nervios son normales al inicio, pero se disipan con el tiempo. “Normalmente, semanas antes (de mi campeonato de judo) sientes un poco de nervios, pero cuando va llegando la fecha, ya es normal”, afirmó el chico reality, minimizando cualquier especulación sobre su entusiasmo frente al matrimonio.

Los comentarios en contra de Said Palao no se hicieron esperar, y muchos usuarios en redes sociales han comenzado a especular sobre el verdadero estado de ánimo del chico reality frente a su inminente boda con Alejandra Baigorria. Algunos de los comentarios más críticos sugieren que Palao muestra desánimo o falta de emoción ante el compromiso, con frases como “que no se note el desánimo” o “se va a casar por civil, religioso y por obligación”.

Otros, incluso, lanzaron cuestionamientos más directos, como “amiga, date cuenta”, sugiriendo que Baigorria podría estar pasando por alto las señales de su pareja. En un tono más irónico, algunos seguidores llegaron a pedir que Palao “parpadee 3 veces si lo están obligando”, generando un aluvión de reacciones que continúan alimentando la polémica en torno a la pareja.