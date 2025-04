Paco Bazán se pronunció a través de su cuenta personal de Instagram para desmentir una noticia que lo involucraba con el exfutbolista Jefferson Farfán. El conductor del programa 'El Deportivo en otra cancha', quien tiene una relación con la cantante Susana Alvarado, hizo una contundente denuncia para evitar nuevos enfrentamientos con la 'Foquita'.

La fuerte denuncia de Paco Bazán que involucra a Jefferson Farfán

Paco Bazán publicó una fuerte denuncia desde su cuenta oficial de Instagram. Después de disfrutar de unas románticas vacaciones en República Dominicana junto con la vocalista del grupo Corazón Serrano, el exfutbolista se tomó el tiempo para aclarar una información que, según él, es completamente falsa.

El conductor se pronunció luego de que una página publicara una supuesta declaración suya relacionada con Jefferson Farfán. El titular que desató la controversia fue: “Paco Bazán arremete tras caso Farfán: ‘Los guapos no pagan por cariño’”. Sin embargo, el presentador negó haber dicho tal frase y calificó la publicación como “fake”.

“¡Jamás he dicho esto! No se dejen engañar. ¡Fake!”, escribió Bazán en sus historias de Instagram, dejando en claro que no quiere ser vinculado a declaraciones que no ha realizado. Además, para evitar mayores confusiones, etiquetó directamente a Jefferson Farfán en su mensaje.

Publicación de Paco Bazán. Foto: Instagram/franciscobazan

Este no es el primer encontronazo entre ambos personajes públicos. En 2023, Paco Bazán y Jefferson Farfán protagonizaron un intercambio de indirectas luego de que el exjugador de Alianza Lima, junto a Leao Butrón, se burlara de la carrera futbolística de Bazán durante un episodio del pódcast 'Efocados'. En aquella ocasión, la 'Foquita' se refirió a él con el apelativo “pisa paja”, lo que provocó una dura respuesta del actual conductor deportivo.

Paco Bazán no se quedó callado y respondió desde la cuenta del programa ‘Enfocados’, lanzando una indirecta a la vida sentimental de Jefferson Farfán. “Harto picante en 'Encuernados' con el súper héroe ‘capitán descenso’”, escribió, haciendo alusión a rumores de infidelidad que en su momento rodearon la relación de la ‘Foquita’ con la salsera Yahaira Plasencia.