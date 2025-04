El exfutbolista Paco Bazán se vio en el ojo del huracán luego de ser captado en un tenso altercado que terminó en un beso con Susana Alvarado en el aeropuerto, lo que fue rápidamente difundido por 'Magaly TV, la firme'. Las imágenes generaron un aluvión de especulaciones entre sus seguidores, quienes ya sospechaban de una relación entre ambos, pero no había pruebas definitivas hasta este momento. En el video se observa una situación que comienza con gestos de cariño, pero que pronto se convierte en una escena cargada de tensión emocional, dejando claro que hay algo más entre ellos que lo que inicialmente parecía una simple amistad.

Sin embargo, lo que siguió al ampay sorprendió a todos cuando, al intentar obtener una declaración sobre los hechos, la reportera de Magaly Medina, Nataly Julca, se encontró con una inesperada reacción por parte de Paco Bazán. Mientras ella buscaba respuestas ante la cámara, un miembro del equipo de producción del exfutbolista cerró la puerta en su cara, un gesto que dejó en claro la incomodidad del exarquero de Universitario ante la situación.

Paco Bazán 'huye' de las cámaras de Magaly Medina

Tras el altercado que protagonizó con Susana Alvarado, Paco Bazán intentó evitar a toda costa dar declaraciones sobre el ampay que lo involucraba. Al finalizar la emisión de 'El deportivo en otra cancha', la reportera Nataly Julca se acercó al conductor para obtener su versión de los hechos, pero la situación tomó un giro inesperado. La periodista le indicó al exfutbolista que ya había grabado la despedida, sin embargo, un miembro del equipo de producción del exactor de 'Al fondo hay sitio' reaccionó de manera tajante al cerrar la puerta en su rostro, evitando así cualquier tipo de contacto con la prensa.

A pesar de este intento por bloquear el acceso, Julca no se dio por vencida y, con determinación, volvió a abrir la puerta preguntando: "¿No podemos pasar?". La respuesta fue rotunda y tajante: "No pueden pasar".

No conforme con este intento de eludirla, el informe presentado en el programa de Magaly detalló cómo Bazán intentó desviar aún más la atención de la prensa al salir por una puerta trasera del canal ATV, esquivando así cualquier tipo de interacción con los medios. Este comportamiento dejó claro que el exfutbolista quería mantenerse alejado de los micrófonos y las cámaras, lo que solo aumenta la intriga sobre lo ocurrido en el aeropuerto y su relación con Susana Alvarado.

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán

La actitud de Paco Bazán ante la presión de la prensa no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien no tardó en hacer una fuerte crítica al exfutbolista por su comportamiento. A pesar de haber sido involucrado en un escándalo mediático, Bazán eligió evitar a los reporteros, recurriendo a una actitud evasiva que generó incomodidad en el set del programa. Magaly, conocida por no callarse ante lo que considera injusticias, no dudó en expresar su desaprobación por la forma en que el exfutbolista trató a su reportera, Nataly Julca, quien solo buscaba una declaración sincera sobre los hechos.

"¿Cómo le va a hacer eso a Nataly? Cerrarle la puerta en la cara y escaparse por la parte de la puerta trasera del canal. Eso haces cuando tienes gente que te quiere pegar o de otro canal que no puedes responder. Lo que tenías que decirle a mi reportera era 'mira Naty, gracias, pero no voy a responder nada'. Punto", expresó Magaly Medina.