La vida amorosa de Susana Alvarado vuelve a acaparar titulares luego de que, durante un concierto de Corazón Serrano, su compañero en escena, Dani Daniel, hiciera una inesperada revelación. En plena presentación, el animador de Corazón Serrano sorprendió al público al referirse abiertamente a la relación entre la cantante y el exfutbolista Paco Bazán, dejando entrever que el vínculo sentimental ya es oficial.

El suceso ocurrió tras el retorno de Alvarado a Perú, luego de unas vacaciones junto a Bazán en Punta Cana. Aunque se habían filtrado imágenes del viaje, hasta ahora ninguno de los protagonistas había confirmado públicamente su romance. Sin embargo, la reciente intervención del animador disipó cualquier duda entre los asistentes.

Dani Daniel confirma relación de Susana Alvarado y Paco Bazán

Durante una reciente presentación de Corazón Serrano, realizada el pasado fin de semana, el carismático animador Dani Daniel no se guardó nada y soltó lo que muchos venían sospechando desde hace semanas. Frente a cientos de asistentes, y con micrófono en mano, dijo con tono divertido: “Se le acabaron los siete años de soltería, se acabó el hechizo”, en alusión directa a Susana Alvarado, desatando risas y aplausos del público.

No conforme con ello, Dani remató su intervención con una frase que ya circula en redes sociales: “Nuestra oficialmente galáctica. Ya es oficial, ya no tenemos que decir nada”. Con este comentario, no solo confirmó la relación con Paco Bazán, sino que además dejó ver que entre los integrantes del grupo ya era un secreto a voces.

Pese a lo inesperado de las palabras del animador de Corazón Serrano, Alvarado se mostró sonriente, saludando al público y reaccionando con complicidad ante la situación. La escena fue captada en video y compartida en diversas plataformas, donde los fans no tardaron en comentar con entusiasmo la oficialización del romance.