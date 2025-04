En una revelación inesperada, Darinka Ramírez, madre de la última hija del exfutbolista, ha compartido detalles sobre el contacto que tuvo con Jefferson Farfán tras la denuncia contra su primo, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', por violencia sexual. Según lo relatado por Ramírez, Farfán la llamó llorando tras el escándalo, buscando consuelo y apoyo.

Cabe resaltar que el exfutbolista confesó en una reciente aparición en el programa 'América Hoy' que fue Xiomy Kanashiro, su actual pareja, quien estuvo a su lado cuando más lo necesitaba, especialmente después de la denuncia a su primo y uno de sus familiares más cercanos.

¿Qué dijo Darinka Ramírez sobre el duro momento de Jefferson Farfán en 2024?

Darinka Ramírez, influencer peruana, ha sido clara al relatar cómo vivió uno de los momentos más complicados para Jefferson Farfán durante el año 2024. En una entrevista reciente con la periodista Magaly Medina, Ramírez compartió los detalles de la llamada telefónica que recibió de Farfán tras la denuncia contra su primo 'Cri Cri'. Según sus palabras, Farfán la llamó llorando, completamente afectado por la situación que estaba viviendo.

"Me llamó llorando. Yo estaba en el Jockey, por la mañana. Me contó todo lo que había pasado", relató Darinka Ramírez. En ese momento, la joven no dudó en ofrecer su apoyo al exfutbolista y se mostró dispuesta a acercarse a él para brindarle consuelo. Sin embargo, Farfán le pidió que no fuera a su casa debido a la presencia de medios de comunicación fuera de su residencia. A pesar de la negativa, Ramírez expresó que la situación le dolió profundamente, tanto a ella como a Farfán, quien estaba atravesando un momento de gran vulnerabilidad.

Esta revelación de Darinka Ramírez ha generado una gran expectación, ya que la relación entre ella y Farfán había sido tema de debate en varias ocasiones. Aunque él afirmó haber mantenido cierta distancia con Ramírez desde mediados de 2024, ella deja claro que los lazos entre ambos no se rompieron por completo, incluso en los momentos más oscuros de la denuncia a su primo.