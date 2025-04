En la última emisión de 'El valor de la verdad', Renato Rossini sorprendió al público al confesar que, en distintos momentos, tanto él como su hijo Renato Jr. mantuvieron relaciones con la misma mujer. La polémica no tardó en cruzar fronteras, generando fuerte rechazo en algunos conductores argentinos.

Durante su programa en 'E0 107.9', la reconocida periodista Yanina Latorre expresó su total indignación frente a los detalles ofrecidos por el actor peruano. Acompañada de sus colegas, no dudó en calificar la situación como “degenerada”, asegurando que el relato de Renato Rossini era completamente inaceptable desde cualquier punto de vista.

Conductores argentinos reaccionan indignados por las confesiones de Renato Rossini

Renato Rossini compartió en televisión nacional una experiencia que vivió años atrás mientras residía en Miami. Según narró, una amiga suya comenzó a mostrar interés en su hijo menor de edad en aquel entonces, y con el tiempo, ambos estuvieron con ella.

“Corrían los años en los que yo vivía en Miami y tenía una amiga con la que salíamos. La llevé al departamento y mi hijo estaba con unos amigos… ella se quedó prendada de mi hijo”, relató Rossini. Años después, su hijo le confesó haber tenido algo con esa misma mujer, a lo que él respondió: “Sí, tuvimos algo con la misma mujer”.

Al escuchar esta confesión, Yanina Latorre reaccionó en vivo. “Compartieron cama con una chica, padre e hijo, ¡es un asco!”, exclamó. La periodista incluso rompió los papeles del guion mientras gritaba: “Sos un pal parido, marginal te queda chico, fondo de olla. Degenerado, asqueroso”.

Según comentó, la periodista, en su programa radial, el actor habría justificado lo ocurrido afirmando que todo se dio porque “la fantasía era de ella y se la tuvimos que cumplir”, algo que exacerbó aún más la reacción de los conductores argentinos.

“Esto no es solo de mal gusto, es un relato que raya con lo inadmisible”, comentó uno de sus compañeros en cabina. LaTorre, por su parte, no ocultó su furia: “Para muchos esto puede parecer broma o anécdota, pero es una barbaridad. No podemos naturalizar este tipo de discursos”, sentenció.