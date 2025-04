Shirley Cherres se pronunció tajantemente luego de las declaraciones que Renato Rossini ofreció en 'El valor de la verdad', donde afirmó que la exporrista intentó quedarse en su casa de Miami. Lejos de quedarse callada, la también exintegrante de 'La casa de Magaly' decidió romper su silencio y responder con contundencia, revelando detalles personales que cuestionan la versión del actor.

En conversación con Trome, Cherres negó rotundamente haber querido hospedarse en la vivienda del artista y aseguró que Rossini no contaba con las condiciones mínimas para recibirla. Además, reveló que su contrato para el reality 'Legalmente rubia' estipulaba hospedaje en hoteles de alta gama, lo cual se cumplió durante su estadía en la ciudad estadounidense.

Shirley Cherres arremete contra Renato Rossini

La polémica figura de la farándula peruana desmintió punto por punto las afirmaciones hechas por Renato Rossini en el programa de Beto Ortiz. Según la versión de la rubia, su llegada a Miami fue directamente al Hotel Intercontinental, lugar en el que fue alojada como parte del rodaje del reality 'Legalmente rubia', el cual se grababa paralelamente a su participación en 'La casa de Magaly'.

“No sé por qué dice que he querido quedarme en su casa. Cuando llegamos fuimos al hotel, y luego conocí su casa, pero era un lugar pequeño, rústico, donde él y su hermano arreglaban motos. No tenía las condiciones que decía”, explicó. Además, criticó abiertamente las aparentes carencias económicas del actor, asegurando que su situación distaba mucho de la imagen que proyectaba públicamente: “Era imposible quedarme ahí, no tenía ni para comprar un caramelo”.

La declaración generó gran revuelo, ya que, según Shirley Cherres, fue el propio Rossini quien había asegurado contar con una “supercasa” adecuada para las grabaciones. “La producción de 'La casa de Magaly' no me va a dejar mentir. Él ofreció su casa cuando firmó contrato”, añadió la exchica reality.

¿Qué dijo Renato Rossini sobre Shirley Cherres en 'El valor de la verdad'?

El domingo 20 de abril, Renato Rossini fue el invitado del programa 'El valor de la verdad'. Durante su participación, el actor hizo una serie de confesiones que incluyeron su relación con Shirley Cherres, asegurando que le mintió diciéndole que era la mujer de su vida, solo para lograr un acercamiento con ella en el contexto del programa televisivo.

“La conocí en 'La casa de Magaly' y le mentí que era la mujer más linda y la mujer de mi vida. Le mentí. Pero el resultado fue beneficioso para ella”, confesó sin rodeos. El intérprete también señaló que hubo un vínculo fuera de cámaras, pero que fue él quien puso fin a cualquier tipo de ilusión cuando ella, supuestamente, quiso quedarse en su casa de Miami.

Rossini enfatizó que no existía un verdadero interés sentimental: “No había un tema de enamoramiento”, remarcó. Cuando Beto Ortiz le preguntó si creía que sus palabras la habían herido, Rossini respondió fríamente: “Mentes no leo”. Esta actitud fue criticada por el propio conductor, quien aseguró que le dio pena la situación de Shirley.