La exmodelo Tilsa Lozano se pronunció por primera vez sobre el polémico ampay que protagonizó junto a su esposo Jackson Mora en un hotel de Miraflores. Sin embargo, la relación no estaría atravesando su mejor momento, especialmente por las indirectas que ambos se han enviado en redes sociales, sobre todo tras la acusación de una presunta infidelidad del exboxeador a la exvengadora en Colombia.

Durante la más reciente emisión de su programa ‘La noche habla’ respondió a las preguntas de sus compañeros y fue contundente: hablará cuando lo considere oportuno, sin ceder a presiones externas. “Voy a hablar cuando a mí me dé la gana de hablar”, sentenció ante cámaras.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre su ampay con Jackson Mora?

Tilsa Lozano fue cuestionada en vivo por la situación sentimental con Jackson Mora, luego del ampay que los mostró ingresando juntos a un hotel, lo que encendió aún más los rumores sobre una posible reconciliación o tensión en la relación.

La también conductora enfatizó que está tomándose el tiempo necesario para procesar lo ocurrido, aunque aseguró que no tiene reparos en hablar con claridad. “Las personas cercanas a mí saben cuál es la situación actual. Sí, voy a hablar de todas maneras, yo no tengo problemas en hacerlo y nunca lo he tenido. Apechugar cada una de mis decisiones y de mis acciones, pero lo voy a decir mañana”, indicó durante la transmisión.

Además, explicó que decidió no tocar el tema ese día por respeto al invitado de su programa, el actor Renato Rossini. “Hoy prefiero dedicarnos a Renato (Rossini), es nuestro invitado del día y creo que merece respeto”, agregó.

En medio de la polémica, Tilsa Lozano y Jackson Mora han generado más dudas que certezas a través de sus publicaciones en redes sociales. Ella ha compartido frases que han sido interpretadas como indirectas —como “Después no vengas, lloroncito”— mientras que Mora ha lanzado mensajes ambiguos sobre lealtad y respeto, sin confirmar ni negar los rumores de una posible infidelidad en Colombia.

Por otro lado, Tilsa Lozano también mostró su incomodidad ante la actitud de algunos medios que, según denunció, no respetan el espacio de sus hijos. “Una cosa es el trabajo, otra cosa es el respeto por la familia. Y lo de mis hijos, no lo voy a permitir”, afirmó visiblemente molesta.

La modelo dejó claro que no siente la necesidad de justificar su vida privada ante la opinión pública, pero prometió que brindará una declaración seria, directa y en sus propios términos. “Así como durante dos meses no he dicho nada porque estoy esperando el momento preciso, lo haré cuando yo quiera, de una manera seria, como corresponde el tema”, finalizó.