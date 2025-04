Renato Rossini Jr. le responde a su padre tras confesar que estuvieron con la misma mujer: "No es para tanto"

Renato Rossini Jr. indicó que los hechos no ocurrieron como quiso dar a entender el programa en su avance. Fotos: captura Youtube

Las declaraciones del actor Renato Rossini en ‘El valor de la verdad’, transmitidas el domingo 20 de abril, no dejan de salpicar a terceras personas. Luego de que el artista de 54 años generara revuelo mediático al compartir una revelación íntima impactante relacionada con su hijo mayor, Renato Rossini Jr. no se quedó callado.



A pesar de que tuvo chance de no responder la pregunta 10 e irse a casa con todo el dinero acumulado por sus confesiones en ‘El valor de la verdad’, Renato Rossini decidió responder a una pregunta que sorprendió a todos: ¿tuvieron relaciones tu hijo y tú con la misma mujer? Las declaraciones del actor tuvieron eco en Argentina, donde actualmente reside el participante de ‘Gran Hermano’.

Renato Rossini Jr. no se quedó callado



Este lunes 21 de abril, Renato Rossini Jr. estuvo de invitado en un programa argentino, donde decidió hablar del tema. Al inicio, el joven peruano indicó que los hechos no ocurrieron como quiso dar a entender el programa en su avance.



“Bueno, tú sabes cómo es la televisión, ¿qué puedo esperar de mi viejo? Mi viejo habla huev***, sobre todo si se presenta en un programa así. No fue así, es el recorte que da a entender una cosa así y en realidad no fue así”, comentó Rossini.



Segundos después, Renato Rossini Jr. dio la versión de los hechos. “Pasa que cuando tuve 14 años, conocí a una las chicas que paraba con mi viejo en Miami. Y ya cuando tuve 17 años, me siguió escribiendo y estuve con ella, casualmente yo no sabía que había estado con mi viejo antes, ¿me entiendes?”, aclaró.

Según Rossini Jr., las confesiones de su padre en 'El valor de la verdad' le tomaron por sorpresa. “No sé por qué sacó un tema de hace 1000 años, no es para tanto tampoco, obviamente lo hicieron ver de una manera superturbia en los avances (...) me han dado con todo en todos lados”, concluyó.

Renato Rossini recuerda el hecho como una mala experiencia



Según relató Renato Rossini en ‘El valor de la verdad’, el hecho tuvo lugar hace varios años, cuando residía en Estados Unidos. Aunque intentó afrontarlo con naturalidad, reconoció que fue una vivencia difícil de asimilar. Con el paso de los años, ese recuerdo volvió a surgir en una conversación íntima entre padre e hijo.

"El tema es que pasaron los años y en las conversaciones que tenía con mi hijo, cuando nos contábamos de todo, me dice: 'Papá, ¿tú te acuerdas de tal persona?'. Yo le dije 'sí'. Y él me dice: 'Tuvimos algo, me buscó y se dio'", relató Renato Rossini, quien expresó que intentó tomárselo con madurez, “no fue fácil de digerir”.