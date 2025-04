Durante décadas, el nombre de Renato Rossini ha estado ligado al mundo del espectáculo peruano desde sus inicios como actor en las telenovelas más vistas de los años noventa, hasta su último regreso a la pantalla en el programa 'El valor de la verdad'. Sin embargo, en los últimos años su primogénito, de homónimo nombre, ha ganado lugar en la televisión del Perú con participaciones en programas como ‘Esto es guerra’ y el ‘El gran chef famosos’.

Renato Rossini padre e hijo. Foto: Diez Minutos.





¿Qué carrera estudió el hijo de Renato Rossini?

Renato Rossini Carrillo, el primogénito del actor, no solo heredó el nombre de su padre, sino también parte de su carisma y presencia mediática. Aunque debutó en la televisión como chico reality en 'Esto es guerra' en 2018, su verdadero perfil profesional se encuentra fuera del ámbito mediático. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), una de las casas de estudio más prestigiosas de Lima. Inició sus estudios en 2015 y concluyó la carrera en 2021, llegando a trabajar en importantes empresas.

Desde antes de su participación en el reality 'El gran chef: famosos', Rossini Jr. trabaja en el Grupo AJE, una multinacional peruana de bebidas con operaciones en más de 20 países. Allí ocupa el puesto de Desarrollador Horeca desde junio de 2022, según su perfil de LinkedIn, demostrando habilidades en gestión comercial y planificación estratégica.

Renato Rossini ha participado en programas como 'Esto es guerra' y 'El gran chef: famosos'. Foto: captura de América TV.

¿Cuántos hijos tiene Renato Rossini?

Renato Rossini tiene dos hijos reconocidos públicamente: Renato Rossini Carrillo y Luciana Rossini. El mayor, fruto de su relación con Claudia Carrillo, ha demostrado un perfil multifacético al combinar la vida empresarial con su participación en televisión. Ha compartido pantalla con su padre en varios programas, entre ellos En boca de todos, donde en 2022 ambos revelaron su afición por el deporte y su estrecho vínculo afectivo.

Luciana Rossini, por otro lado, es la hija menor del actor y nació como fruto de su relación con la modelo Katherine Pinto. Aunque su aparición pública ha sido más limitada, su existencia generó titulares debido a declaraciones polémicas. Según la influencer Aida Martínez, amiga cercana de la madre, Renato Rossini habría renunciado legalmente a los derechos paternales sobre Luciana, según declaraciones de la influencer Aida Martínez.

“Me encantaría que cuente que renunció a su hija por vía legal porque simplemente nunca aceptó tenerla. Ella ya está grande y casi no conoce a su papá”, comentó en la publicación promocional del programa 'El Valor de la Verdad'.

Katherine Pinto, además, ha denunciado públicamente en anteriores ocasiones que el actor no cumple con las obligaciones económicas, una situación que el actor ha preferido no entrar en detalles. “Yo realmente no puedo decir nada porque esos temas son judiciales y son personales, entonces no estoy autorizado para hablar de esas cosas... agradezco mucho su interés”, sostuvo en una ocasión para Amor y Fuego.

Renato Rossini junto a su hija Luciana Rossini. Foto: Diez Minutos.





¿Quién es Renato Rossini?

Renato Aldo Rossini Valenzuela nació el 24 de octubre de 1970 en Lima, Perú. Alcanzó la fama como actor en la década de los noventa, gracias a su participación en telenovelas como ‘El ángel vengador: Calígula’, ‘Obsesión’, y ‘Torbellino y Milagros’. Su estilo cautivador y apariencia de galán lo convirtieron rápidamente en uno de los rostros más solicitados de la televisión peruana, llegando incluso a trabajar en Colombia y en la cadena internacional Telemundo, en producciones como ‘La viuda de Blanco’, ‘Gabriel’ y ‘Relaciones peligrosas’.

Además de su faceta actoral, Rossini incursionó en el cine como productor y protagonista del filme ‘Al filo de la ley’ (2015), donde compartió créditos con su amigo Julián Legaspi. En el plano personal, su vida no ha estado exenta de controversias, especialmente por temas relacionados a su rol como padre. No obstante, su retorno a los focos mediáticos a través de ‘El valor de la verdad’ lo ha vuelto a colocar en la conversación pública, donde ha abordado episodios difíciles de su vida con una sinceridad que ha sorprendido a más de uno.