El conocido actor peruano Renato Rossini compartió recientemente detalles desconocidos sobre su experiencia en la sexta temporada de 'El gran chef famosos', programa en el que participó junto a su hijo, Renato Rossini Jr. Lo que el público no sabía es que, durante su paso por el reality culinario, Rossini ya luchaba contra el Parkinson, una enfermedad que afecta su sistema nervioso y limita su movilidad.

Durante una entrevista con el programa 'La noche habla', Renato Rossini reveló que enfrentó el reto televisivo sin compartir su diagnóstico con nadie del elenco ni del jurado. Su rendimiento en las pruebas fue visto por muchos como pausado, sin que nadie conociera las verdaderas razones detrás de su ritmo de trabajo. El actor había mantenido en reserva su estado de salud hasta su aparición en 'El valor de la verdad', donde decidió hablar públicamente por primera vez sobre su enfermedad.

Renato Rossini y su experiencia en 'El gran chef famosos'

El galán de telenovelas confesó que contar públicamente su enfermedad fue un acto liberador. “Fue como quitarme una mochila muy pesada de la espalda”, afirmó en el programa. Aunque su presencia en 'El gran chef famosos' fue valorada por su calma y precisión, en realidad luchaba cada día contra las limitaciones físicas que le impone el Parkinson. “Me decían: ‘Es un poco lento, pero cumple con sus metas’”, recordó.

Renato Rossini explicó que su tratamiento incluye medicación cada cuatro horas y que los efectos de la enfermedad le impiden realizar muchas actividades con normalidad. “Me pongo tieso, me canso, me agito. No duermo más de cuatro o cinco horas. Me duelen los huesos, las articulaciones, los músculos”, relató con honestidad.

Tilsa Lozano se conmueve ante las confesiones de Renato Rossini

A pesar del diagnóstico, Renato Rossini aseguró que su vida continúa activa y llena de fuerza de voluntad. “Corro tabla, hago pesas y monto moto. La mente manda sobre el cuerpo”, declaró, evidenciando su deseo de seguir disfrutando de las cosas que ama.

Sus declaraciones emocionaron a Tilsa Lozano, compañera suya en el reality de cocina, quien no pudo contener las lágrimas al conocer todo lo que había enfrentado en silencio. “Te admiro por tu fortaleza. Eres un guerrero”, expresó entre lágrimas, antes de abrazar al actor en un momento de profunda empatía.