El reconocido actor peruano Renato Rossini participará en 'El valor de la verdad' hoy domingo 20 de abril. En esta esperada edición del programa conducido por Beto Ortiz, el actor de la década de los 90's abrirá su corazón para contar detalles hasta ahora desconocidos de su vida personal y profesional, incluyendo su paso por la cárcel y una crisis financiera que marcó su trayectoria.

En este esperado programa, el actor revelará aspectos desconocidos de su vida personal y profesional, incluyendo su paso por prisión y una antigua disputa con el actor Christian Meier, con quien se distanció a partir de un episodio que pasó.

¿A qué hora ver El valor de la verdad en vivo con Renato Rossini?

La transmisión de 'El valor de la verdad' con Renato Rossini está programada para hoy, domingo 20 de abril, inmediatamente después del noticiero 'Panorama'. Se estima que el programa inicie alrededor de las 9:45 p. m. (hora peruana), aunque el horario podría variar ligeramente dependiendo del cierre del noticiero.

Renato Rossini fue uno de los protagonistas de la película 'Calígula' Foto: Panamericana TV

El valor de la verdad en vivo: ¿dónde ver las confesiones de Renato Rossini?

Los seguidores del programa podrán ver en vivo las confesiones de Renato Rossini a través de la señal de Panamericana Televisión (canal 5), disponible en televisión abierta y en servicios de cable. Además, la emisión estará disponible en el canal oficial de Panamericana TV en YouTube, permitiendo que el público acceda desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Canal 5 – Panamericana Televisión

Movistar TV y Claro TV: canal 705 en HD

También estará disponible en streaming por el canal oficial de YouTube de Panamericana Televisión, ideal si no puedes verlo en directo desde la TV.

¿Qué preguntas responderá Renato Rossini en El valor de la verdad en vivo?

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Renato Rossini responderá preguntas que abordan aspectos sensibles de su vida. Entre ellos, hablará sobre cómo no supo manejar su éxito, lo que lo llevó a la bancarrota y posteriormente a prisión. "Me puse pálido, me puse mi mameluco, foto de costado y de frente", recordó el actor sobre su ingreso a la cárcel. También se referirá a su antigua amistad con Christian Meier y cómo este no respondió a su llamado de ayuda cuando el actor pasaba por un momento crítico.