El pasado 16 de marzo, la cumbia peruana sufrió una irreparable pérdida con la trágica muerte de Paul Flores, conocido como ‘El Ruso’. El músico de Armonía 10 fue víctima de la creciente inseguridad en el país, luego de recibir dos disparos tras ofrecer un concierto en San Juan de Lurigancho. El ataque terminó abruptamente con su vida y dejó un profundo vacío en su familia, sus colegas y el público que lo admiraba.

Desde entonces, sus seres queridos han atravesado un periodo de gran dolor, especialmente su esposa, Carolina Jaramillo. A un mes de su partida, la viuda del cantante decidió rendirle un homenaje muy especial interpretando un emotivo tema que compartió en redes sociales. La publicación conmovió a cientos de personas, quienes no dudaron en expresarle su apoyo y solidaridad.

Viuda de Paul Flores rinde homenaje al cantante en su primer mes de fallecimiento

El pasado 16 de abril, al cumplirse un mes del fallecimiento de Paul Flores, Carolina Jaramillo, su esposa y madre de su hijo, compartió un sentido homenaje a través de sus redes sociales. En un video que rápidamente conmovió a sus seguidores, se le ve interpretando una emotiva canción, mientras aparecen imágenes del querido cantante de Armonía 10.

En la publicación, la viuda del cantante explicó que había decidido volver a cantar como parte de su proceso de sanación, para seguir adelante por su pequeño hijo y por ella misma. “Hoy se cumple un mes desde que partió el amor de mi vida. Su ausencia me duele en el alma cada día, y aún me cuesta aceptar que ya no está con nosotros. Pero he decidido volver a cantar… no porque el dolor se haya ido, sino porque debo hacerlo por nuestro hijo, quien depende de mí”, escribió Carolina en el mensaje que acompañó el video.

PUEDES VER: Heredero de Armonía 10 de Walther Lozada sorprende al quedar entre los 4 mejores de Escuela de Música de Piura

El mensaje de fortaleza de la esposa de Paul Flores

En la otra parte de su mensaje, Carolina Jaramillo también señaló que uno de los mayores deseos de su esposo, cantante de Armonía 10, sería que ella siguiera cantando, a pesar del dolor que aún la acompaña. Agradecida por el apoyo recibido en este proceso tan difícil, expresó: "Sé que Paul querría verme de pie, luchando, cantando con el corazón como siempre lo hicimos. Gracias a quienes me acompañan en este proceso tan duro. Cantaré con el alma rota, pero con amor eterno".

La letra de la canción que interpretó refleja el profundo dolor de Carolina por la pérdida de 'El Ruso': “Hoy desperté y tú no estabas, me puse a meditar por errores que hice (...) Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste, como el humo a la hoguera (...) Duele no poder retenerte como el último aliento que se lleva la vida”. La publicación fue recibida con cientos de mensajes de cariño y solidaridad, en los que seguidores, amigos y colegas destacaron su fortaleza, su arte y el inmenso amor que aún la une a Paul Flores.