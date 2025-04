A casi un mes de la muerte de Paul Flores, voz icónica de Armonía 10, la agrupación se prepara para regresar a los escenarios limeños. Después de varios días de duelo, la orquesta utilizó sus redes sociales para revelar cuándo y dónde será su próximo show en Lima, ciudad donde ocurrió la trágica muerte del cantante piurano. El anuncio se dio el lunes 7 de abril, a las 11:00 a.m.

¿Cuándo y dónde será el gran concierto de Armonía 10 en Lima?



A través de su fanpage, Armonía 10 reveló que realizará un gran concierto en la Explanada del Mall del Sur (San Juan de Miraflores) junto a La Única Tropical, otra agrupación que ha calado en el gusto popular. Este espectáculo, denominado ‘Canto al cielo’, se llevará a cabo este miércoles 30 de abril, a las 7:00 p.m., en vísperas del Día del Trabajo.



“Este 30 de abril nos unimos en una noche especial para cantar con el alma y recordar con el corazón. Armonía 10 y La Única Tropical se juntan para regalarte un concierto lleno de nostalgia, alegría y emoción”, comentó la agrupación que en julio celebrará sus 53 años en el Estadio San Marcos.

Armonía 10 y La Única Tropical celebrarán la vísperas del Día del Trabajo. Foto: difusión

Al parecer, este concierto será un homenaje a Paul Flores, a pesar de que su esposa manifestó que no ha dado autorización para ese tipo de eventos. “Porque hay canciones que nos conectan con quienes ya no están, y melodías que nos hacen vibrar por dentro… ‘Canto al cielo’ es más que un show, es un homenaje desde el corazón”, añaden en su anuncio.

¿Cómo conseguir las entradas para el concierto de Armonía 10 y La Única Tropical?



Las entradas para el concierto ‘Canto al cielo’ están a la venta en Vaope.com y la preventa 1 termina este jueves 10 de abril. Asimismo, la preventa 2 va del viernes 11 al martes 15 de abril, mientras que la venta regular inicia el miércoles 16 de abril.

Entradas para el concierto 'Canto al cielo'. Foto: difusión

Irvin Saavedra dedica conmovedor mensaje a Paul Flores



El cantante Irvin Saavedra compartió un conmovedor mensaje en honor a Paul Flores, conocido como ‘El Ruso’, tras más de nueve días de luto. El vocalista de Armonía 10 destacó la profunda amistad que los unió, afirmando que ahora Flores se ha convertido en un ‘ángel’ que los acompaña en su camino.



“Hoy fue el noveno día en el que estuvimos los tuyos, intentando contener el dolor de no tenerte en vida. Te llevaremos siempre en nuestros corazones; serás la fuerza que me ayude a seguir cantando. Gracias, Ruki Paduki, por todo lo que has hecho por mí en vida y por lo que seguirás haciendo desde el cielo, ahora como nuestro ángel”, expresó Saavedra al inicio de su emotivo tributo.



Además, el artista subrayó que tuvo la oportunidad de agradecer a Paul por el apoyo incondicional que le brindó durante su tiempo en Armonía 10, justo antes de su fallecimiento. “Le doy gracias al cielo porque, hasta días antes, tuve la oportunidad de agradecerte por todo, entre lágrimas y amigos. Hoy, más que nunca, te extraño y espero encontrar las fuerzas para recordarte con alegría, y que las lágrimas puedan parar. Siempre con nosotros”, concluyó su mensaje.