Heredero de Armonía 10 de Walther Lozada sorprende al quedar entre los 4 mejores de Escuela de Música de Piura

El talento musical corre por las venas de la familia Lozada, y así lo ha demostrado Mathías Alejandro Lozada Peña, heredero del legado de Armonía 10, al obtener un destacado cuarto lugar en el exigente proceso de admisión a la Escuela Superior de Música Pública 'José María Valle Riestra' de Piura. Con 76 puntos, el joven piurano logró posicionarse entre los cuatro mejores postulantes, consolidando así el inicio de una prometedora carrera artística que honra la memoria de su abuelo, Walther Lozada, fundador de una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia peruana.

El logro de Mathías no pasó desapercibido en el entorno familiar, especialmente para su padre, Arturo Lozada Silupu, quien no ocultó su orgullo y emoción al compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook. “Hoy celebro a la distancia el ingreso de Mathías Lozada. Te queda un gran recorrido, hijo. Esto es el comienzo”, escribió, destacando el significado de este importante paso en la vida de su hijo.

Logro de Mathías Lozada. Foto: Captura Facebook

¿Quién es Mathías Lozada, heredero de Armonía 10?

Mathías Alejandro Lozada Peña es el menor hijo de Arturo Lozada Silupu, y con ello, el último nieto directo del recordado Walther Lozada, fundador de la icónica agrupación Armonía 10. Aunque aún no goza de la misma notoriedad que su primo Leandro Lozada, quien se incorporó oficialmente a la orquesta antes de seguir estudios musicales en la UPC, Mathías viene ganándose poco a poco un espacio dentro del entorno musical familiar. Su familia lo considera una joven promesa con gran proyección, gracias a su talento vocal y su carisma sobre el escenario.

A pesar de su corta edad, Mathías ya ha tenido breves apariciones junto a Armonía 10 en conciertos, aunque aún no ha sido presentado como miembro oficial de la agrupación. Su primera incursión formal en un proyecto artístico fue en el videoclip de la canción 'Muchachita de Verano', lanzado el 28 de diciembre de 2021 en YouTube, donde compartió protagonismo con su primo Leandro.

El video fue bien recibido por los seguidores del grupo, marcando el inicio del camino musical de Mathías. En entrevistas, el joven ha recordado con cariño cómo su abuelo Walther fue su primer maestro y mentor: “Todas las noches, los viernes, sábado, domingo, llegaba a su casa y me decía: ‘Mathías, prende el televisor’. Nos poníamos a ensayar desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. Mi abuelo me decía si estaba afinado o desafinado, me apoyaba con lo que sea necesario”.

Mathías Lozada sería el único heredero de Armonía 10 de Walther Lozada

El reciente fallecimiento de Paul Flores, reconocido vocalista principal de Armonía 10, ha puesto nuevamente en el centro de la atención pública el conflicto legal que desde hace meses divide a esta emblemática orquesta de cumbia. Tras la partida de su fundador, Walther Lozada, en 2022, la agrupación —ícono indiscutible de la música tropical en el Perú— se ha fragmentado en dos facciones distintas que hoy operan bajo el mismo nombre, imagen y estilo musical, generando confusión entre sus seguidores y una disputa judicial por los derechos de la marca.

Según un informe del programa 'América hoy', actualmente existen procesos legales activos por parte de ambos bandos. Por un lado, los hijos de Walther Lozada, quienes lideran la sucesión intestada, aseguran tener la titularidad legítima de Armonía 10. Por el otro, los hermanos del fundador, Javier y Mercedes Lozada, también reclaman ser los verdaderos representantes de la agrupación.

En medio de esta controversia, la conductora Janet Barboza reveló un detalle significativo: poco antes de fallecer, Walther Lozada le confió —a través del productor Nilver Huarac— que su nieto Mathías sería quien debía continuar con su legado. “El sucesor, el que va a seguir con mi historia, es mi nieto Mathías, que además recibe clases con Shantall, la hija de Betina Onetto”, declaró Barboza en televisión nacional.