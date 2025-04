Hace un mes, la cumbia peruana se vio sacudida por la trágica pérdida de Paul Flores, quien falleció como consecuencia de la creciente inseguridad ciudadana. Luego de presentarse en un concierto en San Juan de Lurigancho junto a sus compañeros de Armonía 10, ‘El Ruso’ fue impactado por dos disparos que terminaron con su vida y con sus sueños. Desde entonces, su familia ha atravesado momentos muy duros, especialmente su esposa, Carolina Jaramillo, quien lo recordó con especial cariño este 16 de abril, mediante sus redes sociales.



En las últimas semanas, Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, ha compartido en sus redes sociales cómo ha vivido el doloroso proceso tras la pérdida del padre de su hijo. Además, expresó su firme decisión de defender los derechos del menor. Del mismo modo, dejó en claro que no permitirá la realización de eventos que busquen beneficiarse económicamente utilizando el nombre e imagen del artista, que murió el pasado 16 de marzo, sin la debida autorización de la familia.

Viuda de Paul Flores sorprende con video inédito de Paul Flores



A un mes de la muerte de una de las voces más importantes de Armonía 10 en los últimos tiempos, Carolina Jaramillo compartió un video inédito de Paul Flores, donde se le ve disfrutando de una velada junto a sus amigos más cercanos y mostrando que no solo sabía cantar cumbia.



“Desde hace tiempo espero yo / Oír tu voz, sentir tu amor / Y ya no sé lo que es reír / No sé vivir, si tú no estás / Cada rumor que llega a mí / Me hace soñar que estás aquí / Siento tu cuerpo y junto a mí / Y al despertar, tú ya no estás”, se le escucha cantar a Paul Flores, quien aparece a lado de Dino Sánchez, uno de sus mejores amigos de Armonía 10, quien escucha atentamente parte de la letra de ‘Murió la flor’, tema icónico de Los Ángeles Negros.

Además del video, Jaramillo contó cómo ha sido su proceso sin la presencia de ‘El Ruso’. “Un mes… un mes que la vida me golpeó con lo más duro: perderte. Un mes desde que Dios te llevó con él y mi mundo se quedó sin sentido. Un mes de soledad, de tristeza infinita. Un mes de aprender a la fuerza quién está y quién no”, comentó la también cantante.



Asimismo, Carolina expresó sus deseos de volver a estar junto a Paul Flores. “Un mes de lecciones dolorosas… pero sobre todo, un mes pidiéndole a la vida que me devuelva lo único que necesito: tú. Regresa, amoies”, concluyó en su publicación.