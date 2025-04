En una entrevista exclusiva emitida el 14 de abril en 'Magaly TV, la firme', Darinka Ramírez rompió el silencio sobre su vínculo con Jefferson Farfán, revelando episodios de tensiones, discusiones y desinterés emocional por parte del exjugador. La joven modelo e influencer, brindó detalles de cómo se fue deteriorando su relación con el exseleccionado nacional, desde el inicio de su romance en 2021 hasta la separación definitiva.

Según relató, al notar comportamientos que no le parecían normales, decidió confrontar a Farfán. La respuesta del exfutbolista fue descalificadora: “Cuando le reclamaba, él me decía que era ‘enferma’ y que debía ir al psicólogo”. A pesar de mantener una vida íntima, Darinka aseguró que la falta de respeto, la ausencia de sinceridad y los constantes reclamos sin resolución fueron minando la relación.

¿Qué dijo Darinka Ramírez sobre Melissa Klug?

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Darinka Ramírez reveló que Jefferson Farfán le mencionó que no deseaba repetir la misma historia que vivió con su expareja Melissa Klug. Esto surgió en medio de una discusión por la intimidad que ambos seguían compartiendo.

"Él me dijo que no quería repetir los mismos patrones que había tenido con Melissa Klug, porque supuestamente también había celos de por medio", expresó. Estas comparaciones, según la influencer, eran constantes y le generaban un profundo malestar. Agregó que debido a estas discusiones, la 'Foquita' decidió cortar la comunicación directa que tenían: “Él me dijo que prefería cortar toda comunicación conmigo y que me comunicara con su representante. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo muy profundo había cambiado entre nosotros”

Darinka Ramírez y la actitud de Jefferson Farfán durante su embarazo

Por otro lado, Darinka Ramírez contó detalles de su embarazo y cómo fue la actitud de Jefferson Farfán durante todo el proceso. La modelo reveló que descubrió su embarazo cinco meses después de haber concebido, ya que no presentó síntomas. Al comunicarle la noticia a Farfán, él se mostró sorprendido, pero poco comprometido. “Me dio solo S/1000 desde que me enteré del embarazo”, aseguró. Cuando le pidió mayor apoyo, la respuesta fue tajante: “Bueno, dile a tus papás que te apoyen”.

Según Darinka, Farfán evitaba ser visto cuando la visitaba. “Llegaba por las noches y se iba a las 5 o 6 de la mañana”, comentó. Además, agregó que el exfutbolista planeaba presentar públicamente a la hija que tienen en común recién al cumplir su primer año de vida.