Christian Cueva podría reaparecer en un programa de televisión para dar su versión de los hechos, luego de la denuncia por violencia económica que anunció su aún esposa, Pamela López. La noticia fue revelada por una de las panelistas del pódcast ‘Chimi Churri’, quien aseguró que el futbolista estaría dispuesto a hablar públicamente y que incluso habría estado negociando con algunos programas.

Cabe recordar que días atrás, el 11 de abril, Pamela López anunció una nueva denuncia contra Christian Cueva. Esta vez, la aún esposa de 'Aladino' aseguró que el futbolista no ha estado cumpliendo con pagar la pensión de sus hijos. Esto se dio en un contexto complicado, luego que la fiscalía archivara en 2024 las acusaciones previas por violencia física y psicológica por falta de pruebas.

Christian Cueva rompería su silencio en televisión en 'Esta noche'

Aunque hasta el momento solo había hablado a través de su abogado y su amigo Lucho Barrunto, Christian Cueva estaría listo para romper su silencio en televisión. Según contó Pao LaVitteri, panelista del pódcast ‘Chimi Churri’, el futbolista tendría previsto sentarse en el programa 'Esta noche' de La Chola Chabuca, donde podría finalmente hablar sobre las denuncias en su contra y su relación con Pamela López.

Asimismo, la panelista aseguró que Cueva habría negociado para participar en ‘El valor de la verdad’, pero las conversaciones con la producción no llegaron a buen puerto debido a diferencias económicas. “La información que tengo es que Cueva ya negoció con ‘El valor de la verdad’, pero no quieren (...) yo sé que con la Chola sí se va a sentar, pero gratis no (...) hay harta marmaja (dinero) para que se siente”, afirmó LaVitteri, sugiriendo que el dinero sigue siendo un factor decisivo para que el jugador hable públicamente.

Además, LaVitteri afirmó que la aparición del exseleccionado ya estaría más que confirmada. “Me han dicho que ya está cerrado, que la grabación será la próxima semana”, comentó, elevando las expectativas sobre lo que podría ser una de las entrevistas más polémicas del año.

Por su parte, Christian Bayro dio a conocer que Cueva será entrevistado por Ernesto Pimentel, luego de ‘Tenchy’ Ugaz. “En la Chola, la cronología es 'El Tenchy' para este sábado y Cueva para el otro”, dijo, sorprendiendo a todos al mencionar al exfutbolista, quien fue vinculado sentimentalmente con Pamela López.

Christian Cueva muestra pagos para sus hijos, pero Magaly lo cuestiona

Christian Cueva intentó defenderse públicamente de la denuncia por violencia económica presentada por Pamela López, asegurando que sí cumple con sus deberes como padre. A través de su amigo Lucho ‘Barrunto’ y el programa de Kurt Villavicencio, el futbolista presentó tres comprobantes de depósitos dirigidos a los colegios de sus hijos, buscando demostrar su compromiso con los gastos familiares.

Sin embargo, Magaly Medina cuestionó la veracidad del gesto del jugador de Cienciano, señalando que las fechas en los documentos no lo favorecen. “Resulta que esos papeles tenían fecha de 9 de abril, o sea, no había pagado los colegios”, expresó. “Era cierto lo que decía la abogada de Pamela López: no había pagado nada de los gastos que él se comprometió a pagar”, añadió la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Según la periodista, los depósitos se habrían realizado de forma apresurada y con fines estratégicos. “Qué oportuno pagar justo un día antes que Pamela López haga la conferencia de prensa anunciando que el hombre no le está pagando nada”, criticó. “O sea, es verdad que no estaba pagando, por eso se han apresurado a mostrar los papeles. Ah, oportunistas”, sentenció.