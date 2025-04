Christian Cueva se iría por la puerta falsa de Cienciano. Desde el inicio de la temporada 2025, 'Aladino' no ha gozado de 90 minutos completos en el 'Papá'. Ahora, en los últimos partidos, no ha sido ni convocado por el entrenador Cristian Díaz. Por ejemplo, en el empate 2-2 ante Caracas, el volante peruano no fue incluido en lista de convocados, por lo que no viajó a Venezuela. Su futuro estaría lejos del Cusco y ya se conocerían las razones de esta decisión.

Las últimas semanas para Christian Cueva han sido polémicas. Alejado de las canchas de fútbol, el futbolista de 33 años ha sido noticia en el rubro del entretenimiento más que en el deportivo, sumando un capítulo más en su controversial carrera profesional que podría no tener un final feliz con el Papá de América.

Christian Cueva y las fuertes razones por las que no seguiría en Cienciano

La República pudo conocer que Christian Cueva tuvo un 'cortocircuito' con Cristian Díaz. Este se debería a que el jugador se ausentó por cuatro días seguidos del entrenamiento con el resto del equipo. Decidió regresar al quinto día, lo cual habría molestado al entrenador por su falta de compromiso.

Este acto de indisciplina provocó que la relación Díaz se torne tensa en el vestuario. Por ello, habría decidido prescindir del futbolista para el resto de partidos. Ahora, la directiva de Cienciano estaría resolviendo su contrato para separarlo definitivamente de las filas del equipo cusqueño. De esta manera, la estadía de Cueva se daría por terminada.

¿Qué dijo el administrador de Cienciano sobre el futuro de Christian Cueva?

Sergio Ludeña, actual administrador de Cienciano, se refirió a la actual situación que envuelve a Christian Cueva. Según declaró para los medios nacionales, no existe ninguna conversación sobre la salida del jugador, pero al mismo tiempo resaltó que si el volante no fue convocado ante Caracas fue por explícita decisión técnica.

"Christian es un jugador más del plantel, tiene contrato con nosotros, si no ha sido convocado es por una decisión técnica. Pero Cueva sigue siendo de Cienciano. (...) No ha habido (alguna conversación sobre su salida), ninguna conversación, sigue siendo del club Cienciano. Si no ha sido llamado es por una decisión netamente del área del comando técnico y nosotros respetamos a quién convocan o no", señaló.