La aún esposa del futbolista Christian Cueva, Pamela López, rompió su silencio en una reveladora entrevista emitida el sábado 12 de abril en el programa 'Esta noche' con La Chola Chabuca. Durante la conversación, López respondió a una de las acusaciones más mediáticas en torno a su relación: la supuesta presión que habría ejercido para que el seleccionado nacional se casara con ella en diciembre de 2019.

La interrogante se hizo inevitable luego de que el propio Christian Cueva, en una entrevista con Andrea Llosa en enero de 2025, afirmara que “no se casó enamorado”. Además, Melissa Klug reforzó esa versión en 'El valor de la verdad', asegurando que Cueva accedió al matrimonio tras enterarse de que Pamela Franco ya mantenía un vínculo sentimental con Christian Domínguez.

Pamela López y su matrimonio con Christian Cueva

La actual pareja de Paul Michael fue contundente al responder a la pregunta de La Chola Chabuca, quien le dijo: "¿Tú consideras que presionaste a Christian a casarse contigo?". Ante ello, Pamela López respondió: “Para nada, todo lo contrario. A mí me gustaría que todo el mundo sepa que quien no se quería casar era yo, porque veníamos de una serie de problemas y yo comencé a dudar. Y yo creo que para eso sí podría tener pruebas”.

Asimismo, al ser consultada por la duración del vínculo, agregó: “Nos casamos en diciembre del 2019 y terminó el año pasado, el día de su comunicado, en julio (...) Cuatro años aproximadamente”.

La reconciliación fallida entre Christian Cueva y Pamela López

Durante su entrevista con 'La Chola Chabuca', Pamela López también compartió el difícil momento en que se desmoronó toda posibilidad de reconciliación con Christian Cueva. Según relató, un día después del cumpleaños de Pamela Franco, cuando se encontraba en Estados Unidos —donde se desarrollaba la Copa América 2024—, se levantó con una sensación de angustia que no podía explicar. “Todo el lunes él no me había escrito, cosa que era rara porque él estaba buscando mi perdón por todo lo que me había confesado”, comentó, dejando entrever que algo no andaba bien desde la noche anterior.

La incertidumbre terminó la mañana siguiente, cuando entre las 10 y 11 a. m., Cueva le envió un mensaje pidiéndole que retomaran su relación en privado: “Amor, ¿te parece si hacemos las cosas bien y dejamos de aparecer en TV?”, le escribió el futbolista. Sin embargo, la ahora animadora de eventos no respondió debido al malestar que sentía por el silencio del día anterior. Fue entonces cuando, alrededor del mediodía, una conductora de televisión cercana a ella la contactó para advertirle que estaban a punto de difundirse imágenes de 'Aladino' asistiendo al cumpleaños de Pamela Franco. “Me contaron lo que iba a pasar”, añadió Pamela López, confirmando así la traición y poniendo punto final a toda posibilidad de reconciliación.