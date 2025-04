Este sábado 5 de abril, Marisol fue la invitada especial en 'Esta noche', el nuevo programa de entrevistas de Ernesto Pimentel. El primer episodio del espacio causó gran expectación debido al esperado reencuentro entre 'La Faraona' y Pamela López, tras el escándalo con Christian Cueva.

Durante la entrevista, Marisol reveló nuevos detalles sobre su relación con el futbolista, incluyendo la primera vez que se conocieron, revelando que fue el cantante Toño Centella quien los presentó. Además, Centella no dudó en compartir su propia versión de los hechos, sorprendiendo a todos al afirmar con humor: "Ahora soy cupido".

Toño Centella presentó a Christian Cueva y Marisol

En una reciente entrevista con la Chola Chabuca, Marisol finalmente reveló cómo fue que ocurrió su primer contacto con Christian Cueva. La cantante señaló que la persona responsable de ponerlos en contacto fue Toño Centella, quien también dio su versión de los hechos y reaccionó de manera inesperada al recordar el momento.

"¿Así dijo? ¡Ahora soy cupido! No, lo que pasa es que en ese tiempo me acuerdo que Christian cantaba mis canciones, él estaba en Brasil. Yo también estaba grabando con Marisol (...) Justo creo que me llamó Christian (...) Estoy acá con la Faraona, le digo 'Ah sí, mi causita también. Hola, hola, ¿qué tal?' Y comenzaron a hablar. Ya no sé lo que vino después", comentó Toño, de manera relajada, sobre cómo surgió la conversación inicial entre ambos.

Por otro lado, Toño Centella aclaró que no fue una iniciativa de Christian Cueva buscar a Marisol, y negó que el futbolista hubiera pedido que le presentaran a la cantante. Según el cantante, todo ocurrió por casualidad, sin ningún tipo de intervención directa por parte de Cueva para obtener el número de 'La Faraona'.

Pamela López encaró a Marisol sobre chats reveladores

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista de Marisol en 'Esta noche' ocurrió cuando Pamela López, expareja de Christian Cueva, hizo su ingreso al set. Aunque la cantante aclaró que siempre mantuvo una relación de amistad con el futbolista y que nunca hubo un affaire, López la confrontó en vivo y expresó sus dudas sobre la naturaleza de esa "amistad".

"Me queda claro que no han tenido ninguna relación y como tú lo dices, no han llegado a otro nivel. Sin embargo, a mí me sorprendió muchísimo cuando expusiste esas conversaciones, no tenía ni idea del calibre de conversación que ustedes manejaban. Seguramente no solo a ti, sino a muchas chicas les escribía de la misma manera. No creo que eso haya sido una amistad, porque un amigo no te escribe de esa manera", comentó Pamela López, evidenciando su incomodidad por los mensajes revelados.

La expareja de Cueva también aprovechó para puntualizar: "Tú (Marisol) me dices ahorita 'no quiero hablar mal de él (Cueva)'. Sí, claro, no hay necesidad de hablar mal de él, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Él tuvo otras intenciones, quizás se pudo bloquear y dejar ahí, creo que no era tu amigo, definitivamente. Después de todo lo que sucedió, no creo".