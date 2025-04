En medio del escándalo mediático que desató la filtración de sus conversaciones con Christian Cueva, Marisol reapareció públicamente como la primera invitada del nuevo programa 'Esta noche', conducido por 'La Chola Chabuca'. Durante la entrevista, la reconocida cantante no solo profundizó en los polémicos mensajes que intercambió con el futbolista de Cienciano, sino que también compartió cómo ha vivido la presión mediática y emocional tras la difusión del escándalo. La tensión entre ambos personajes comenzó luego de que la artista colaborara con Pamela López y Leslie Shaw, lo que habría incomodado a 'Aladino', expareja de López, generando una serie de mensajes donde la artista incluso responsabiliza al jugador por cualquier posible atentado en su contra.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos del programa ocurrió cuando 'La Chola Chabuca' sorprendió a la ‘Faraona de la cumbia’ con un mensaje grabado por su madre. Visiblemente afectada, la progenitora de Marisol le expresó su apoyo incondicional y le rogó a Dios por su bienestar, en medio del clima de incertidumbre que rodea a su hija.

Marisol rompe en llanto ante conmovedoras palabras de su madre

El momento más emotivo de la noche llegó cuando 'La Chola Chabuca' sorprendió a Marisol con un video grabado por su madre, quien le dedicó un mensaje lleno de amor y preocupación. "La quiero mucho, la amo, es una hija maravillosa, me cuida, me ve, mi compañera. Le deseo lo mejor del mundo, ruego a Dios que no le pase nada, de todo corazón", expresó con la voz entrecortada. Estas palabras, cargadas de afecto y esperanza, tocaron profundamente a la cantante, quien se ha visto envuelta en una difícil situación personal y mediática tras su enfrentamiento con Christian Cueva.

Visiblemente conmovida, Marisol no pudo contener las lágrimas al escuchar no solo las palabras de su madre, sino también un mensaje de su hijo, quien también participó en la emotiva sorpresa. Entre sollozos, la intérprete de 'La escobita' agradeció el gesto y reveló cuánto se esfuerza por cumplir sus roles familiares.

"He tratado y trato de ser la mejor mamá e hija del mundo, con errores y todo. No pensé que ibas a filmar a mi mamá y a mi niño. Gracias, gracias", dijo mientras intentaba recuperar la compostura. La escena conmovió tanto al público como a los presentes en el set, quienes la llenaron de aplausos.