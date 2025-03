En la última edición de ‘Amor y fuego’, se leyeron nuevamente los mensajes amenazantes que mandó Christian Cueva a inicios de este año a Marisol, por lo que la cantante no dudó en retar al futbolista en vivo para que muestre si realmente tuvieron algo más que una amistad como dejó entrever en los mensajes.

Cabe señalar que en el programa de espectáculos, Marisol reveló que la primera vez que tuvo algún tipo de contacto con Christian Cueva fue a través de su colega Toño Centella. El cantante habría sido quién los presentó, pero al poco tiempo perdieron contacto.

Marisol manda dardo a Christian Cueva

Este lunes 31 de marzo, Marisol decidió romper su silencio luego que se expusieron sus chats con Christian Cueva, en donde el futbolista dejó entrever que tuvieron algo más que una simple amistad. Por ello, la ‘Faraona’ lo retó a mostrar pruebas.

“Donde dice: ‘De la misma manera te voy a desmentir’, con eso él está dando a entender otras cosas, pero que lo haga pues ¿no? Que lo haga, yo he mostrado mis chats. Si él dice que hay algo más, que lo haga, que lo muestre. No tengo nada que ocultar”, señaló.

Durante su entrevista en ‘Amor y fuego’, Marisol aclaró que nunca llegó a hablar mal de Christian Cueva, señalando que solo lo vio como amigo y no intentó coquetear con él.

“¿Cuándo yo he hablado de él? Es la primera vez que me siento en un programa para hablar de este tema, jamás me he referido a él. Si ustedes buscan, mis canciones son de hace años y son por las cosas que a mí me han pasado en la vida”, añadió.

Marisol aclara que no necesita ‘colgarse’ de nadie

Por otro lado, Marisol dejó un tajante mensaje mientras aclaró cuál fue su vínculo con Christian Cueva, destacando que no necesita ‘colgarse’ de nadie ya que su carrera artística tiene varios años de trayectoria.

“Lo mío siempre fue amistad, yo nunca lo toco a él. ¿Acaso yo hablo mal de él, como para decir que yo me cuelgo de él? Mucho menos de la otra persona porque hay que recordar que tengo más años de solista. Me parece patético y raro que diga: ‘colgarse de mí'”, finalizó al respecto.