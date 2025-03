La reciente emisión de 'Amor y fuego' del 31 de marzo encendió la polémica luego de que Marisol se sentara en una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre para responder a las declaraciones de Melissa Klug en 'El valor de la verdad', emitido el 29 de marzo. Klug insinuó que Marisol y Christian Cueva mantuvieron una relación cercana, con intercambios de videollamadas, mensajes y encuentros en varias ocasiones. Sin embargo, la ‘Faraona’ negó tajantemente estas afirmaciones y exigió a Klug que muestre pruebas que respalden sus acusaciones.

Además, Marisol cuestionó el motivo detrás de las declaraciones de la expareja de Jefferson Farfán, insinuando que podrían estar relacionadas con su amistad con Evelyn Vela, ex amiga de Melissa Klug con quien tuvo un conflicto reciente. Durante el programa, Vela intervino vía telefónica para respaldar a Marisol y aportar detalles sobre el vínculo de Klug con Christian Cueva.

¿Qué dijo Evelyn Vela sobre los chats y audios que presentó Melissa Klug?

Evelyn Vela no dudó en lanzar fuertes declaraciones sobre Melissa Klug, dejando entrever que los audios presentados en 'El valor de la verdad' podrían haber sido manipulados. "Los mensajes se pueden hacer de un momento a otro, no es novedad eso", afirmó.

Cuando fue consultada sobre la antigüedad de los audios que Klug conserva, Vela cuestionó: "(¿Tú sabías que Melissa Klug guarda audios de 5 o 6 años?) Tú sabes que los audios se pueden grabar ahorita y decir que son de hace 15 años."

¿Qué dijo Evelyn Vela sobre Melissa Klug y Christian Cueva?

En cuanto a la relación de Melissa Klug con Christian Cueva, Vela comentó: "Me parece rarísimo que salga a hablar tan fácil, a mí también me dijeron varias cosas de ella (...) A veces no se puede tapar el sol con un dedo." Cuando le preguntaron si la madre de Samahara Lobatón tuvo más que una amistad con 'Aladino', respondió: "A mí no me consta, porque personalmente yo no los he visto, solo una vez vi una videollamada, y Melissa me pone en el video y el chico (Cueva) se esconde para que yo no lo vea."

Además, reveló que Cueva le habría enviado a Klug diversos obsequios, como una cartera lujosa y un par de zapatos, asegurando que “los regalos llegaban a cada rato”.

Finalmente, Vela respaldó las declaraciones de Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, quien también se ha pronunciado sobre el tema. "¿Tú crees que la esposa del señor Cueva se va a sentar a difamar a una persona? Ella dice que tiene pruebas, yo no la conozco, pero si la señora está diciendo que tiene pruebas, es porque sí las tiene, ella no se puede sentar a difamar", sentenció.